La odisea de 'Queco' Piña

Queco despeja un balón en El Alcoraz | Foto:LaLiga

Seis meses después, 'Queco' Piña volvía a contar con minutos en un partido de competición oficial, habiendo jugado tres partidos hasta el momento y todos ellos en Copa del Rey contra el Girona FC y Las Palmas (Ida y vuelta). Podría decirse que es lógico que a cualquier futbolista, ya sea portero o jugador de campo, le cueste entrar en lo que pide un partido después de estar a la sombra durante mucho tiempo y con escaso ritmo de competición, aunque lo de 'Queco' se quedó más que corto y pudo acabar en una abultada goleada visitante.

Tras la sanción a Sergio Herrera, Anquela tuvo que elegir entre el veterano 'Queco' Piña y el recién recuperado Javi Jiménez, decantándose por el ex portero del CD Leganés. Con 'Queco' como titular, el partido no podía empezar peor para él, ya que en el minuto tres de la primera parte, el Choco Lozano daba el primer disgusto de la tarde al guardameta azulgrana poniendo el 0-1 en el marcador. Con más demérito de Piña que otra cosa, el hondureño disparaba rasa y lentamente un balón que se colaba por el palo del portero, realizando la gran cantada del partido con una estatua que no gustó a la afición.

Su inseguridad y nerviosismo fue contagiado al resto del equipo, completando una primera parte desastrosa en líneas generales que acabaría con un 0-2 en el marcador. Por suerte para el Huesca, el resultado al descanso no fue más abultado y permitió un milagroso empate. A pesar de ello, 'Queco' no mostraría una mejora en sus actuaciones hasta pasados los primeros minutos de la segunda parte. Como consecuencia de su negativa y cuestionada actuación, la afición azulgrana no dudaba en reivindicar su descontento ante los graves errores en defensa y portería, llegando a preguntarse por la no titularidad del ex portero del Elche, Javi Jiménez.

A pesar del empate, 'Queco' no dejó de mostrar un gran enfado a lo largo del partido, quedando claro que no está para ser el portero titular de la SD Huesca para la recta final de la temporada. Finalmente, el fuego acabó apagándose con el empate en los minutos finales, siendo aún así un infierno para el veterano. Tras la odisea vivida el sábado en El Alcoraz, el coruñés volverá a la suplencia con la vuelta de Sergio Herrera después de cumplir su sanción, considerándose la mayor de las suertes para las opciones del equipo entrenado por Anquela de cara al Play Off de ascenso a Primera División.

Definitivamente, con una valoración global negativa de los cuatro partidos disputados en la temporada actual, 'Queco' tendrá muy difícil volver a contar con minutos y ser el recambio del joven burgalés, que vuelve limpio de tarjetas y con Javi Jiménez disponible para ser el segundo portero de la plantilla. Quizás no lo parezca, pero la odisea vivida en la jornada 38 por el guardameta gallego, ha podido ser una de las peores en su carrera profesional.