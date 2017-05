Cedidos por España

Boris disputando un balón junto a Suzuki | Foto: LaLiga

Con la temporada inacabada pero llena de alegrías e ilusiones para la Sociedad Deportiva Huesca y su afición, todavía quedan algunos partidos en los que ciertos jugadores cedidos en Segunda División B y Tercera tendrán que demostrar que valen para la plantilla de la próxima temporada.

En Tercera División, Alex García se encuentra cedido en el Atlético de Madrid B en el Grupo 7 de esta amplia y diversa categoría. Con el filial colchonero ha logrado el liderato del grupo madrileño tras obtener 73 puntos. Con dos goles en su haber, el central zaragozano no ha disputado una gran cantidad de minutos, aunque todos ellos los ha aprovechado al máximo para convertirse en uno de los artífices de la lucha por el ascenso a Segunda División B. Con la Gimnástica Torrelavega como rival en la eliminatoria del Play Off de ascenso, Alex y el Atleti buscarán poner la guinda a la temporada con el ansiado ascenso, buscado desde el inicio de temporada.

En una categoría superior se encuentra Boris Cmiljanic, delantero cedido en el mercado de invierno al Atlético Levante del Grupo 3. Con el objetivo de ganar experiencia y adaptación en el fútbol español, el montenegrino no ha sido capaz de realizarlo a base de goles a pesar de sobrepasar los 600 minutos de juego. El joven delantero procedente del Jong PSV no ha conseguido ayudar al filial granota como un delantero referencia, aunque tendrá una última oportunidad en el Play Out ante el San Sebastián de los Reyes, equipo contra el que se jugará la permanencia en la categoría de bronce. Boris, que llegaba al Huesca como una joven promesa para el primer equipo, no ha logrado hacerse un hueco en el once titular del filial del líder de Segunda División, algo que no ha sido positivo ni para el club oscense ni para el propio jugador.

Finalmente, Aly Coulibaly y Agus tampoco han tenido su mejor temporada como futbolistas. Y es que ambos se han encontrado en el dique seco durante un largo tiempo, algo que les ha impedido ayudar al Badalona, conjunto al que fueron cedidos esta temporada. Para acabar peor la temporada, el conjunto catalán no ha logrado clasificarse para el Play Off de ascenso a Segunda División tras caer derrotado en la última jornada ante el Atlético Levante. Con una dolorosa derrota por 4-1 y una victoria del Atlético Baleares ante el Alcoyano en Son Malferit, el Badalona cedía la cuarta plaza al equipo balear, quedándose a las puertas de poder luchar por el ascenso a la categoría de plata.

En un principio, en cuanto acaben sus respectivas temporadas todos los jugadores volverán a pasar por Huesca para evaluar sus actuaciones y meditar su posible continuidad en el club, empezando desde el filial, la AD Almudévar. Quizás algunos se queden y otros no, pero lo que sí está claro es que las cesiones no han resultado salir como esperaban del todo, habiendo resultados positivos y a la vez otros negativos. Para unos ya ha terminado esta temporada, sin embargo, a otros aún les queda jugar lo más importante, donde se juegan un ascenso o una permanencia.