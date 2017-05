David Morillas: "El Huesca fue mi trampolín"

Morillas como jugador de la SD Huesca | Foto: LaLiga

En la tarde de ayer, David Morillas era entrevistado en el programa de deportes de Onda Cero Aragón, donde el ex jugador de la Sociedad Deportiva Huesca repasaba su situación actual y la temporada pasada con el club oscense.

El lateral izquierdo comenzaba recordando su paso por el Huesca con Anquela como entrenador del equipo, del que afirmaba que "cambió todo. Estaba la cosa malamente y se mejoró muchísimo". Además de ello, el murciano se sinceraba sobre su tiempo en la ciudad alto aragonesa: "el tiempo que estuve allí fue genial, aunque cambió la dinámica de jugar a no hacerlo tanto. Aún así fue un buen año".

A pesar de dos temporadas exitosas en Huesca, Morillas trató de aclarar si tenía alguna espina clavada tras su salida hacia el UCAM Murcia: "Todos queremos jugar, pero cuando sales por circunstancias que no sabes por qué, pues la verdad es que sí que te quedas con eso". No dejaba de lado al actual entrenador azulgrana, Anquela, del que decía: "Los entrenadores son así. En ese momento Anquela decidió por otro y yo salía cuando me lo decía, pero también es verdad que esa faceta que yo tenía de jugarlo todo, de ser importante, pasó un poco a segundo plano".

"Cualquier partido contra el Huesca será muy especial para mí"

Además del partido del sábado a las 19:00 horas, el de Águilas fue preguntado por el Huesca de esta temporada, una de las sorpresas de la categoría: "Cualquier partido contra el Huesca será muy especial para mí. No me sorprende, porque desde un principio se veía una buena plantilla, no se si para subir o para el Play Off pero sí para no sufrir tanto como la temporada pasada" continuando que "tienen un grandísimo nivel y lo están demostrando. A parte de grandes jugadores son personas. Hay un gran vestuario y por eso las cosas están yendo tan bien".

"El Huesca fue mi trampolín, me ha dado todo lo que ahora mismo soy"

Llegando a convertirse en un jugador emblema para la afición azulgrana, Morillas continuaba hablando por su grato momento como jugador de la SD Huesca: "El Huesca fue mi trampolín, me ha dado todo lo que ahora mismo soy", afirmando también que eso "fue mutuo". "Al final sirvió para que el Huesca creciera como club y yo como futbolista". Como no, recordaba el grato recuerdo que tiene la gente de él: "Hay gente que me ha querido mucho y me sigue queriendo, sigo hablando con la gente y cada que vuelvo parece que sigo jugando allí. Eso es lo más bonito del fútbol. He sido muy feliz allí".

No podía olvidarse del equipo anterior, diciendo que "la base del año pasado es muy importante". Destacaba a Ferreiro como un jugador con "gran calidad", sin olvidarse de antiguos compañeros como Samu, Aguilera y Carlos David quienes "pueden jugar en cualquier equipo de Segunda División. Aguilera es de lo mejor en esa posición, va bien por arriba y por abajo. A mí me encanta. Vino el año pasado que nos dio muchísimo. Fue una pieza clave".

Sobre el calendario final de su equipo, insistía en que "cualquier equipo de Segunda División te planta cara. No queda otra que trabajar duro cada semana para competir en las cuatro finales que quedan". Respecto a sus expectativas, Morillas decía lo siguiente: "Estoy muy contento con la familia al lado. Es mucho más fácil estar con tu gente y tu familia. Un vestuario fascinante con compañeros increíbles y al final es todo mucho más fácil".