UCAM Murcia - SD Huesca: duelo de necesidades

Enfrentamiento entre Huesca y UCAM de la primera vuela | Foto: LaLiga

Tras una semana muy tensa por Huesca, ha llegado el momento de poner los puntos sobre las íes, algo que buscará la Sociedad Deportiva Huesca en Murcia, el sábado a partir de las 19:00 horas. Con el final de la temporada más cerca todavía, los azulgranas siguen teniendo en su mano poder jugar el Play Off de ascenso a Primera División, aunque delante tendrán a un UCAM Murcia que se juega la salvación con uno de los calendarios más difíciles en esta recta final.

Hora de destensar la cuerda

Últimamente, la SD Huesca no está pasando su mejor momento. Y es que tras el empate ante el Tenerife, Anquela ha tenido que trabajar demasiado durante toda la semana, llegando a echar a Vinícius del entrenamiento realizado el miércoles por la mañana. A pesar de ello, existen motivos para seguir confiando en clasificarse para el Play Off, sobre todo por la capacidad de reacción que tiene este equipo. A pesar de la última derrota fuera de casa, cabe recordar que el Huesca sigue siendo uno de los rivales más complicados como visitante. A pesar de ello, el equipo azulgrana solo ha logrado 6/15 últimos puntos posibles, transformándose en una racha de una victoria, una derrota y tres empates. Con 56 puntos en su haber, los pupilos de Anquela dependen de sí mismos para conseguir una plaza de Play Off, ya que se encuentra sexto clasificado con el 'goal average' ganado al Real Valladolid y Real Oviedo. Sin duda alguna, el partido del sábado servirá para reflejar la situación del equipo en las últimas semanas, pudiendo tranquilizar a todos con una victoria o tensar mucho más la cuerda en caso de recibir un mal resultado.

Foto: LaLiga

Pelea por objetivos diferentes

Mientras que los de Anquela buscan jugar el primer Play Off de ascenso de la historia del Huesca, el UCAM Murcia se juega igual o más, aunque sea por la parte baja de la tabla. El equipo murciano, recién ascendido, se encuentra en una situación favorable con 45 puntos, aunque no está salvado matemáticamente. A pesar de encontrarse 15º, los de Francisco tienen un calendario poco asequible a la vista, teniendo que enfrentarse al Levante, Alcorcón y Nástic, además de al Huesca. Con todo el pescado por vender todavía, el UCAM se jugará gran parte de su permanencia ante los azulgranas, pudiendo convertirse en un partido emocionante a la par que vibrante, aunque ello se sabrá el sábado por la tarde.

Una visita especial

Algo que quizás rebaje las tensiones es la visita a uno de los últimos héroes y emblemas del Huesca: David Morillas. El murciano llegó a la SD Huesca en la Temporada 2014/2015 con la misión de devolver al conjunto azulgrana a la categoría de plata. Haciéndose con la banda izquierda, el defensa se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición oscense, llegando a ser indiscutible para Luis García Tevenet en Segunda División B. En la 2015/2016, el lateral izquierdo perdería protagonismo con la llegada de Anquela al banquillo azulgrana, confiando más en Christian Fernández. A pesar de ello, Morillas llegó a jugar 31 partidos con la elástica azulgrana en Segunda División. En total, el defensa llegó a disputar un total de 70 partidos entre las tres temporadas, ya que en la actual llegó a disputar un solo partido. Finalmente, Morillas fue traspasado al UCAM Murcia, habiendo jugado 30 partidos hasta el día de hoy. Está claro que el ex azulgrana siempre será más que bien recibido en la capital del Altoaragón, a pesar de visitarla con cualquier equipo rival. Además de éste, el Huesca volverá a verse las caras con Manolín, quien llegó en Segunda B al igual que Morillas. Tras una temporada y media, el centrocampista fichó por el Osasuna, con quien ascendió a Primera División. Por último, Luis Fernández verá a sus compañeros desde la grada, por lo que no podrá jugar debido a una lesión de gravedad en la rodilla. El delantero gallego llegó desde el Deportivo de La Coruña en calidad de cedido, convirtiéndose en el delantero azulgrana más goleador (5) de la Temporada 2015/2016.

Morillas enfrentándose a su ex equipo | Foto: LaLiga

Numerosas bajas en ambos bandos

Con un partido tan importante de por medio, tanto Francisco como Anquela tendrán que pensar en un nuevo once titular debido a las numerosas bajas que tendrán en sus conjuntos. Comenzando por el equipo local, Francisco tendrá tres bajas claves de cara al partido del sábado, siendo todas ellas por sanción. Hugo Álvarez se perderá este partido tras ser expulsado en Lugo en el minuto 15 de la primera parte. Por otro lado, Iban Salvador y Tito tendrán que presenciar el partido desde la grada por acumulación de tarjetas amarillas, amonestados por última vez el domingo pasado.

Respecto al equipo azulgrana, Anquela mantendrá la enfermería llena de jugadores importantes. Por desgracia, a las lesiones de Aguilera y Kilian se suma la baja de Lluis Sastre tras una contractura muscular producida ante el CD Tenerife. Habiendo sido elegido como el recambio del centrocampista madrileño, el balear no pudo tener más mala suerte confirmándose su baja indefinida. Con 7 goles a sus espaldas, Borja Lázaro tampoco estará debido a su expulsión contra el Tenerife. Por otro lado, es posible que Juanjo Camacho vuelva a una convocatoria después de haber pasado dos meses fuera de los terrenos de juego.

Inmortal Camacho

El Huesca avisaba a sus seguidores en redes sociales de que tenía una noticia importante que anunciar en la tarde del martes. Pocos minutos antes de que el reloj marcara las siete de la tarde se actualizó la página web oficial del club altoaragonés y se pudo leer que Juan José Camacho Barnola renovaba su vínculo con la entidad azulgrana hasta junio de 2019, es decir, por dos temporadas más. Aunque no esté siendo el mejor año para Camacho, esta temporada ha disputado 600 minutos de liga repartidos entre 15 partidos que le permitieron anotar dos goles (Valladolid y Almería) además de más minutos y dos goles en la Copa del Rey. Con 389 partidos a sus espaldas y 87 goles en sus botas, Camacho buscará alargar su historia en el Huesca, equipo donde es querido por sus compañeros, directiva y afición.

Camacho celebra un gol en Valladolid | Foto: LaLiga

Posibles onces