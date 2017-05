El Huesca - Numancia, en horario unificado pero sujeto a modificación

Google Plus

Imagen durante el último Numancia - Huesca | Foto: LaLiga

LaLiga ya ha comunicado cuándo se jugará el Sociedad Deportiva Huesca - Club Deportivo Numancia correspondiente a la Jornada 41 de Segunda División. La cita tendrá lugar en El Alcoraz el próximo domingo cuatro de junio a partir de las ocho de la tarde, en primera instancia bajo horario unificado para todos los equipos. Desde la organización avisan: "Los partidos en los que no haya en juego plazas de ascenso, playoff o descenso, están sujetos a modificación de fecha y hora tras los resultados de la Jornada 40".

Si nada se tuerce, el equipo oscense seguirán inmerso en la pelea por acabar dentro de la promoción de ascenso a Primera División, por lo que su cita ante el conjunto numantino no debería ser cambiada de fecha y hora aunque todo depende de lo que ocurra este fin de semana. Los pupilos de Juan Antonio Albacete Anquela recibirán en su casa, este sábado a partir de las cuatro de la tarde, a un Club Deportivo Lugo que no parece tener intención de regalar ningún punto durante estos últimos tres partidos de competición regular pese a no tener opciones de subir tras haber amarrado la salvación.

En el otro bando, el vestuario dirigido por Jagoba Arrasate visitará este domingo a partir de las seis de la tarde a un Real Club Deportivo Mallorca que sigue peleando por abandonar los puestos de descenso a Segunda División B y, aunque se acaba el tiempo, todavía tienen opciones matemáticas y reales de obrar dicha gesta. Actualmente, el Numancia tiene cincuenta y ocho puntos y todavía no puede dar por acabada la temporada pues no han certificado su permanencia en la categoría. Oscenses y sorianos tendrán encima del verde tres puntos muy importantes para sus intereses y seguro que intentarán hacerse con ellos para acercarse a sus objetivos, quedando emplazados dentro de una semana para verse las caras sobre territorio altoaragonés.