Entrevista. 'Chus' Sosa: "El Alcoraz siempre fue, es y será mi segunda casa"

Fotomontaje: Claudia Moreno - VAVEL

Hijo de la Unión Deportiva Las Palmas, Jesús David Sosa Sebastián llegó a la Sociedad Deportiva Huesca en el verano de 2014 procedente del filial grancanario con el objetivo de reforzar la banda derecha de un equipo que aspiraba a regresar a Segunda División. Tuvo una discreta participación como azulgrana pero en su historial siempre aparecerá un ascenso al fútbol profesional y la participación ante el Fútbol Club Barcelona en una cita copera.

Al término de su préstamo regresó a casa y la valija de Sosa siguió acumulando experiencias en el archipiélago con Las Palmas Atlético y el Club Deportivo Mensajero, hasta que en julio de 2016 dio por concluida su relación contractual con la entidad amarilla. Probó fortuna en Cantabria hasta que llegó a comienzos de este año al Principado de Andorra para jugar en la primera división del país con el Fútbol Club Santa Coloma, que ahora se ha proclamado campeón de la liga y jugará la fase previa de la UEFA Champions League. 'Chus' Sosa además comparte vestuario con Joan Capdevila, ex internacional español, campeón de Europa y del Mundo con la selección.

Pregunta: ¿Cómo acaba un grancanario en la Primera División de Andorra?

Respuesta: Me surge la posibilidad de marchar Andorra gracias a mi representante, Manu Gañán. Me pareció una oferta muy interesante y no la dejé escapar.

'Chus' Sosa, campeón de la liga andorrana | Foto: FC Santa Coloma

P: ¿Cómo está yendo esta temporada y qué tal se ha adaptado?

R: Desde que llegué en el mercado invernal todo ha salido a pedir de boca; hemos conseguido ser campeones, estamos en la final de la Supercopa de Andorra y además nos hemos metido para jugar la previa de la Champions, que se dice pronto. La adaptación ha sido muy rápida ya que me gusta vivir experiencias nuevas y siempre tengo las maletas hechas.

"Soy un oscense más"

P: Hasta su llegada a Andorra, ¿qué hizo 'Chus' Sosa desde que se fue del Huesca?

R: Seguí con mi contrato con Las Palmas y decidí ir cedido al Mensajero. En el mercado invernal regresé al filial amarillo para ayudar al equipo a ascender.

'Chus' Sosa jugó con el Huesca contra el FC Barcelona en la Copa del Rey

P: Fue azulgrana durante una temporada consiguiendo un ascenso a Segunda División, ¿cómo recuerda su paso por El Alcoraz?

R: No hay palabras para describir lo que sentía en ese momento, fue algo increíble. Un ascenso a Segundas División, un sueño. El Alcoraz siempre fue, es y será mi segunda casa. Soy un oscense más.

"Espero ver al Huesca jugar el playoff, se lo merecen"

P: ¿Sigue la actualidad del club oscense? ¿Qué le parece la temporada que está firmando?

R: Sin duda alguna, cada vez que puedo intento verles. Están haciendo una grandísima temporada. Espero ver al Huesca jugar el playoff de ascenso a Primera División porque se lo merecen.

P: ¿Volvería usted al Huesca si se presentara la ocasión?

R: Por supuesto, sin pensarlo. En este tiempo he crecido como futbolista y como persona. Me gustaría volver a vestir la camiseta azulgrana.

'Chus' Sosa con el Huesca frente al Real Madrid Castilla en el Alfredo Di Stéfano

P: ¿Qué recuerdo tiene de la ciudad oscense y su afición?

R: La afición del Huesca siempre me dio ese cariño que a veces necesita un futbolista, siempre animando hasta el último momento. Era la ciudad perfecta para ser profesional, tranquila y acogedora.

P: ¿Seguirá 'Chus' Sosa en Andorra o le veremos pronto de nuevo por España?

R: Ahora mismo estoy centrado aquí, en ganar la final de la Supercopa de Andorra y pasar rondas de Champions. Aún tengo que sentarme hablar con el club.