SD Huesca - CD Lugo: el Alcoraz dictará sentencia

Samu y Seoane en el partido de la primera vuelta | Foto: LaLiga

Con una dura losa encima, la Sociedad Deportiva Huesca ha afrontado la semana lo mejor posible para enfrentarse al CD Lugo el sábado a las 16:00 horas en El Alcoraz. Restan tres jornadas para que acabe la liga, estando en juego nueve puntos que podrían volver a colocar al conjunto azulgrana en puestos de playoff, eso sí, sin depender de ellos mismos. Los azulgranas tendrán que vencer si quieren seguir peleando por hacer una temporada más que histórica.

Necesidad por cortar la mala racha

El Huesca no ha dejado buenas sensaciones en las últimas jornadas, llegando a preocupar a la afición por este curioso final de temporada. Con los datos en la mano, el conjunto oscense ha conseguido un punto de los últimos nueve, llegando a empatar contra el Tenerife (2-2) y perder ante el Girona (3-1) y UCAM Murcia (3-1), algo que ha dejado un mal sabor de boca a cualquier aficionado al equipo. Si alargamos hasta los últimos cinco partidos, el Huesca ha logrado cinco puntos de quince, venciendo al Rayo Vallecano (2-0) y empatando contra el Real Oviedo (1-1). Sin duda alguna, es hora de cortar la mala racha y superar el bache, algo que si no se consigue podría dejar al equipo a las puertas del cielo.

Séptimo clasificado y con 56 puntos, el equipo del Altoaragón sigue teniendo muchas opciones de disputar el playoff, a pesar de no depender de sí mismo para lograrlo. Y es que tras el empate del Real Valladolid contra el Mirandés en Anduva, los pucelanos han adelantado al Huesca y se han colado en la fiesta, ocupando actualmente la sexta posición con 57 puntos. Anquela tendrá que manejarse lo suficientemente bien como para volver a dar con la tecla de aquel equipo que tanto ilusionó e hizo vibrar a cualquier amante de la Segunda División.

Choque del partido ante el UCAM Murcia | Foto: LaLiga

Un Lugo peleón

Cuatro puntos y dos posiciones por debajo se encuentra el CD Lugo, equipo entrenado por Luis César Sampedro y que también está realizando una temporada más que notable. A pesar de su irregularidad, el equipo gallego se ha mantenido vivo hasta las últimas jornadas, teniendo todavía opciones de colarse en los puestos de ascenso, por muy complicado que sea. Los pupilos de Luis César llegarán a Huesca después de vencer en Soria al CD Numancia por 0-1, victoria que les ha dado fuerzas para pelear hasta el final.

A pesar de ello, el Lugo ha sumado cuatro puntos de los últimos quince posibles, uno menos que el Huesca, después de encadenar tres derrotas, un empate y una victoria, siendo ésta ante su último rival. Con una calurosa tarde por delante, los visitantes pretenderán darle más emoción al final de la competición, buscando tres puntos que sigan mejorando la gran temporada realizada.

Novedades en ambos conjuntos

Como suele ocurrir en cada jornada, la mayoría de equipos sufren bajas y altas en sus plantillas, no siendo menos en el partido que vivirán ambos conjuntos en El Alcoraz.

Respecto al Huesca, Anquela seguirá teniendo las bajas de Lluis Sastre, Kilian y Nagore. Sin embargo, algo que no está claro es la disponibilidad de Juan Aguilera, quien ha podido completar algún que otro entrenamiento de la semana, pudiendo ser convocado y volver a la titularidad en un partido tan trascendental como el del sábado que viene. Alguien que sí volverá seguro es Borja Lázaro. Después de cumplir el partido de sanción impuesto por la RFEF, el delantero azulgrana podrá volver a estar disponible para el jienense, pudiendo arrebatar el puesto de titular al brasileño Vinícius Araújo.

Mientras tanto, en el equipo visitante, el Lugo, Luis César no podrá contar con el pichichi de su equipo y uno de los mejores jugadores de la categoría: Joselu. Con 22 goles en total en su casillero, el onubense será la principal ausencia del conjunto lucense, pudiendo mermar al equipo en la parte ofensiva. Además del delantero, ni el veterano portero José Juan ni Adriá Carmona estarán disponibles por lesión. Sin duda alguna, el Lugo llegará con bajas importantes, aunque no más que las del Huesca.

Joselu celebra el gol ante el Numancia | Foto: LaLiga

Precedentes con sabor dulce

En las últimas temporadas se han llegado a disputar cinco enfrentamientos entre los dos equipos, siendo todos ellos positivos para la SD Huesca. En la Temporada 2012/2013, el Huesca vencía en el Anxo Carro por 2-4 en la primera, siendo igual en El Alcoraz, aunque con un resultado de 3-0, obteniendo seis puntos que no cambiarían el trágico final del equipo, descendiendo en la última jornada. Tres años después, en la pasada temporada, 2015/2016, los azulgranas empataban 1-1 en Lugo, no siendo así en la última jornada y como local. El Huesca vencía 1-0 para finalizar una temporada marcada por la ansiada salvación. Finalmente, en la actual temporada, los pupilos de Anquela sacaban un importante punto (1-1) del Anxo Carro gracias al gol de Melero en la primera parte. En definitiva, la SD Huesca no ha conocido la derrota todavía ante un Lugo que vive sus mejores años, logrando once de quince puntos ante los lucenses.

Posibles onces