Ander Bardají, nuevo jugador de la SD Huesca

Bardají, nuevo arquero del Huesca // Imagen: SD Huesca

Ander Bardají,nacido el 3 de mayo de 1995 en Lasarte-Oria, ha sido confirmado en la tarde del lunes como nuevo jugador de la SD Huesca. El portero ha firmado para, en principio, formar parte del equipo azulgrana durante las tres siguientes campañas y ponerse a las órdenes de Rubi.

El portero ha rescindido su contrato con la Real Sociedad, del cual pertenecía desde categorías inferiores. Se ha puesto así el punto final a una historia que no ha tenido el desenlace esperado. La apuesta de la entidad donostiarra por Bardají era evidente, pero no ha tenido el efecto deseado. Eran muchos las esperanzas que se tenían depositadas en el Lasartearra, pero ciertas actuaciones, como por ejemplo en Zaragoza en 2015, días antes de comenzar la temporada, partido que perdió el equipo vasco por tres a cero de cuyo resultado se culpó en parte a Ander, además de la competencia directa de Geronimo Rulli y de Toño Ramirez, el portero no ha dado el paso al frente en la Real y ahora se ve obligado a hacer las maletas para emprender una aventura en el Huesca, en busca de los minutos que no ha disfrutado en el cuadro txuri-urdin.

El contrato de Bardají, que expiraba el 30 de 2018, ha sido rescindido este lunes, y se suma a la lucha por la portería de la entidad oscense con Álex Remiro, portero cedido por el Athetic, Antonio Valera y Javi Jiménez. De este último se está pendiente de su salida a otro club.

El Huesca ha obtenido así un jugador de mucho potencial que ha estado jugando en el Real Sociedad B pero que no llegó a dar al salto al primer equipo y le llega ahora la oportunidad de triunfar en Segunda División y poder poner las cosas difíciles a Rubi para decidir quién será el elegido para guardar la meta del Alcoraz.