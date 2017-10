Crónica Albacete-Huesca: los locales merecieron más

El Huesca cosechó un punto en el Carlos Belmonte en su peor partido en lo que va de temporada, donde se vieron en todo momento superados por el conjunto local quienes merecieron llevarse la victoria en la tarde de hoy.

Albacete y Huesca llegaban a la jornada número doce con dos buenas rachas. Los primeros después de tres victorias seguidas en casa que les habían permitido respirar un poco aunque sin conseguir salir de los puestos de descenso. Los visitantes llegaban tras seis jornadas sin saborear la amargura de la derrota y desplegando un fútbol que no pasaba desapercibido para ninguno.

Todo empezó como se esperaba.

El Huesca desde el comienzo del partido intento dominar el balón y el juego para poder desplegar ese bonito juego de toque y posesión que práctica este conjunto y tanto gusta al entrenador catalán. El Albacete esperaba en su campo sin sufrir en demasía y buscando alguna contra para sorprenden a la portería de Alex Remiro.

Todo cambió al momento

El Albacete empezó a ser más agresivo, subía la presión y buscaba a los hombres contrarios para que no se sintieran a gusto y no pudieran practicas su futbol sabiendo que si les dejaban les iba a tocar sufrir. El Albacete se plantó muy bien en el campo y la primera ocasión clara llegó en el minuto 18. Susaeta pateaba al travesaño un chutazo de falta un poco alejada y que nadie se esperaba que el jugador vasco pudiera pegarle desde ahí.

Más dominio local.

El Huesca lo intentaba pero la buena actuación de los locales agobiaba al conjunto azulgrana y cada vez e dominio era más claro por parte de los manchegos y así seguiríamos hasta el descanso. Antes otro tiro de falta de Susaeta que este volvía a estrellar en el palo, esta vez en la parte inferior del palo derecho del portero azulgrana. El mejor hasta el momento en los hombres de ‘Rubi’ estaba siendo su guardameta Alex Remiro, que aliado con los palos también, había conseguido sacar alguna que otra buena mano para salvar los muebles por el momento.

La segunda parte no cambió.

El entrenador del conjunto oscense estaba viendo lo que todos veíamos, que su equipo no funcionaba y en el descanso introdujo dos cambios para conseguir cambiar la situación. ‘Chimy’ Ávila y Rulo entraban al verde por los amonestados Álex Gallar y Akapo. Los cambios no cambiaron mucho la situación. El Albacete seguía achuchando y haciendo pasar apuros al equipo visitante en el día de hoy. Los cambios de Enrique Martín no llegaron hasta pasado el minuto ochenta y no cambiaron mucho la situación del equipo en el terreno de juego, Morillas y Hernández entraban por Bittolo y Zozulya, tampoco había tiempo para más. También introduciría el tercer cambio el entrenador visitante metiendo al delantero Rescaldani.

Así queda la situación.

El Albacete consigue salir momentáneamente de los puestos de descenso con este punto a espera de los resultados del domingo, pero que de poco les sirve y aún menos sabiendo que fueron superiores a sus rivales y los justo hubiera sido que los tres puntos se quedaran en el Carlos Belmonte. Por su parte el Huesca se queda tercero y con posibilidades de acabar en puestos de playoff otra jornada más, al término de todos los partidos del fin de semana. Un punto que sin duda sabrá mucho mejor que a los locales visto lo visto en el partido de hoy. No se notó para nada la diferencia que existe entre ambos actualmente en la clasificación. Otra prueba más de que esta liga123 es la más igualada de plata y que todo es posible en ella.