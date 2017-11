El líder no falla

Google Plus

El Huesca llegaba por primera vez en su historia líder de la categoría a un partido y además lo hacía jugando en casa al calor de su gente y aficionados cada vez más enganchados a los de ‘Rubi’. Enfrente estaría un Tenerife con una buena racha pero aun fuera de los puestos de privilegio de la categoría.

Sábado a primera hora de la tarde, temperatura más o menos agradable en una época del año que ya nos obliga a sacar nuestras prendas más abrigadas y más en la capital aragonesa donde los inviernos no son los más duros de la península pero si hace pensárselo a más de uno a la hora de ir al campo. No se colgó el cartel de no hay billetes pero cerca estuvo, el Alcoraz presentaba una muy buena imagen, de las mejores de la temporada.

Comienzo frío

Los primeros minutos fueron de tanteo y análisis del rival. Los locales querían tener el balón como viene siendo habitual esta temporada en los hombres de ‘Rubi’. El Tenerife más expectante pero sin achicarse buscando los contragolpes y probando en alguna tímida ocasión a Remiro. No fue hasta pasado el minuto 25 cuando los dos equipos empezaron a crecer y el ritmo de partido subió.

Los dos de siempre

Iba a golpear primero el Huesca, en el minuto 34 tras una centro que se pasea por el área el balón le llega a Ferreiro que tras una serie de amagos consigue poner el balón al punto de penalti y ese centro lo iba a rematar Gonzalo Melero a las redes defendidas por Dani Hernández. Y un minuto más tarde un error en la zaga chicharrera tras un resbalón del central el balón le llegaba a Melero tras una buena presión del conjunto aragonés que cedía a Cucho un balón para que el delantero colombiano no perdonara a placer ante la meta rival. En un minuto 2-0 y partido muy encarrilado para los oscenses. Así llegaríamos al descanso.

Segunda parte

La segunda parte comenzó con dos paradas de Remiro de mérito. La primera una mano prodigiosa a un remate de Longo en la salida de un córner, y la otra segundos después a un tiro desde fuera del área que el meta azulgrana mandaba a córner. Después de este buen arranque del Tenerife el Huesca iba a volver a coger la manija del encuentro

La sentencia

El Huesca llevaba unos minutos de buen juego sobre el terreno y esto se iba a convertir en la sentencia del encuentro. Otro centro en segunda jugada en un córner sacado en corto que otra vez Melero, el capitán azulgrana, volvía a rematar a la red defendida por Dani Hernández. A partir de aquí el guion no cambió en exceso, el Huesca seguía con el dominio y en alguna ocasión buscando con claridad la portería visitante. ‘Rubi’ dio descanso a alguno de sus jugadores como Aguilera o ‘Chimy’ Ávila y saltaban al verde Luso y Alexander González. La segunda parte fue una pesadilla para los centrales del Tenerife que van a soñar a bien seguro con los delanteros oscenses.

El Alcoraz, deleitado

La parroquia local disfrutaba viendo jugar a los suyos. El momento histórico, la tabla clasificatoria y el juego del equipo están haciendo disfrutar al aficionado altoaragonés y el estadio incluso se animó a realizar la ola, algo nos visto en mucho tiempo en este estadio.

Al final los tres puntos se quedaban en casa con un Huesca que mantiene el liderato una semana más y esperando los resultados de sus rivales más directos. Por su parte el Tenerife se va a quedar en los puestos nobles de la tabla pero otra jornada más fuera de los puestos de playoff.