Comienzo del año con empate en el Alcoraz

Imágen: Laliga.es

El Huesca comenzaba el año con varias bajas que estábamos acostumbrados a ver en su once inicial, Gonzalo Melero era uno de los nombres que no aparecía en el once en este primer partido de año tras muchos partidos siendo titular, a pesar del ello los azulgranas han estado luchando por la victoria durante los noventa minutos de juego, en los que el Oviedo no le lo ha puesto fácil en casa.

La primera parte el Oviedo tuvo un gran dominio de esta primera mitad, comenzaron el encuentro muy insistentes sobre la portería de Remiro, pero sin encontrar el gol. En el minuto 13 una falta dentro del área de la Sociedad Deportiva Huesca de Luso a Aarón, en la que el árbitro lo considero penalti a favor del Oviedo. Penalti que finalmente el guardameta azulgrana consiguió que no llegara a la portería despejando con sus puños el balón consiguiendo así que el equipo visitante no se adelantase en el marcador.

Pero el primer gol del encuentro estaba a punto de llegar, en el minuto 30 de partido en la que el Huesca se adelantaba en su estadio, en una jugada en la que Alfonso Herrero soltaba el balón sin pensar que nadie le atacaría pero Gallar, el más listo de la clase, que aprovechó la ocasión para esconderse detrás del meta para robarlo y meterlo dentro de la portería, adelantando así a los oscenses en el marcador.

Ambos equipos insistían en llegar de nuevo a la portería, pero sin conseguirlo antes de llegar al descanso, en el que el Huesca se llegaba al minuto 45 venciendo el encuentro 1-0.

Pasados unos minutos desde el comienzo de la primera parte el técnico de la Sociedad Deportiva Huesca llevó a cabo su primer cambio del encuentro, Gallar el astuto autor del gol entraba dejando paso al Cucho Hernández, el cual entraba al campo ovacionado por su afición. El Cucho entraba al encuentro revolucionando completamente el juego que hasta ahora estaba teniendo la Sociedad Deportiva Huesca, y tras este primer cambio del equipo local, tan solo nueve minutos más tarde Aarón tras escabullirse de varios jugadores del Huesca llego para marcar el empate en el Alcoraz, llegando en el minuto 70 el 1-1 en el marcador del Alcoraz.

Tras el gol, también se movieron filas en el Real Oviedo saliendo Rocha por Patrik Hidi. Y minutos después el técnico azulgrana agotó los 2 cambios que le quedaban en el que salió Lucho por el eterno capitán Juanjo Camacho y Chimy Ávila que tras un buen encuentro salió del terreno de juego dejando paso a Rescaldani.

Ambos equipos siguieron luchando los últimos minutos del encuentro por el posible gol que les daría la victoria. La afición oscense seguía animando para que llegara en 2-1, pero en el minuto noventa seguía sin llegar ese gol y tras el último cambio en el 91 del Oviedo sacando del terreno de juego a Berjón y dejando su lugar a Mariga, llegó el final del partido en la que ambos equipos han tenido varias ocasiones de gol, pero finalmente se tuvieron que repartir los puntos.

La Sociedad Deportiva Huesca a pesar del empate seguirá en lo más alto de la tabla de la liga 1,2,3 por encima del Cádiz, el que ha aprovechado este empate en el Alcoraz para restar diferencia de puntos entre ambos equipos, la que pone más tensión en esta lucha por el liderato. Un encuentro el que ha sido muy difícil conseguir más puntos ya que el Real Oviedo ha hecho muy bien los deberes para este encuentro en la capital alto aragonesa.