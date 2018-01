Análisis entrenador rival: Fabri González

Fabri González en su presentación con el Lorca. | Foto: lorcafc.com

Este sábado a partir de las ocho de la tarde Lorca y Huesca se verán las caras en el Artés Carrasco de Lorca en una nueva jornada de LaLiga 1|2|3.

No son muchos los precedentes que existen entre Lorca y Huesca, no habían coincidido ni Segunda División ni en Segunda División B debido a las distancias geográficas. Pero este partido será un poco especial para el aficionado oscense, puesto que en el banquillo rival se encontrará Fabri González, viejo conocido de la parroquia. Y es que el entrenador gallego, en su dilatada trayectoria en los banquillos, ha dirigido a los oscenses en dos ocasiones. La primera etapa fue en 2005 aunque la historia no duró mucho, puesto que a las pocas semanas el míster se desvinculaba de la entidad azulgrana para recalar en el Almería. Así acababa la primera etapa de Fabri en Huesca. Su segunda ‘’etapa’’ fue en el año 2012 y es que podríamos no considerar esta segunda estancia en tierras oscenses como una propiamente dicha etapa, puesto que dimitió como entrenador a pocos días del comienzo del campeonato. Así se pueden resumir las "etapas" de Fabri en el Huesca.

Ahora un nuevo reto le espera y es que desde el pasado 27 de diciembre Fabri es nuevo entrenador del Lorca FC. Fichado para intentar revertir la situación del conjunto murciano que anda por los puestos de descenso. Desde que se sentó en el banquillo estrenando este nuevo año tan solo ha dirigido dos encuentros que se saldaron con sendas derrotas frente a Sevilla B y Cultural Leonesa. Ambos partidos fuera de casa, todavía no se ha estrenado frente a su público. En su primer encuentro frente a su público seguro que Fabri espera brindar la primera victoria del año y en mucho tiempo a la afición del Lorca y nada más y nada menos que frente a líder de la categoría, pero ya se sabe que en esta categoría no hay nada escrito y que todo es posible.