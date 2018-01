Previa Lorca - Huesca: nadie se fía

Google Plus

Llega la jornada 23 de la Liga 123 y los objetivos para el Huesca siguen siendo los mismos. Tratar de consolidarse en los puestos de ascenso a Primera División y tratar de mantener el liderato frente al Cádiz que hace ya unas jornadas viene apretando fuerte. Esta vez los azulgranas viajan hasta el Francisco Artés Carrasco para medirse al Lorca CF. A priori, los altoaragoneses parten como favoritos pero nadie puede fiarse de este Lorca que juega frente a su público, con la presentación de su nuevo entrenador en casa y con ganas de dar un golpe sobre la mesa para acabar con la mala dinámica que arrastran e intentar salir de los puestos de descenso.

La competición ya está en la segunda vuelta del campeonato y ya no hay marcha atrás y el margen de error es cada vez más pequeño. Y el Huesca llega a esta situación en una posición de ensueño, líderes de la categoría por novena jornada consecutiva y abriendo brecha con los puestos de playoff. Pero lo más característico de esta categoría es que todo es muy cambiante y lo que ahora parece bonito si te relajas y no compites como el que más todo el trabajo se puede ir al traste. En El Alcoraz lo saben y Rubi quiere que sus chicos no se relajen, por eso los mensajes son siempre de ambición pero con prudencia.

Lo mismo pasa con el Lorca, el tiempo se va agotando y ahora es el momento de reaccionar e intentar salir del pozo, luego puede ser tarde. Por ello el conjunto Lorquino ha contratado los servicios de Fabri González para su banquillo, cambiar la dinámica negativa y cuanto antes. De momento los resultados no lo reflejan pero ahora se espera que en casa con su gente y frente al líder el Lorca pueda tener un punto de inflexión en la temporada.

Nadie se relaja

La dinámica en la que llega el Huesca a este encuentro es bastante buena. Ya encadenan seis partidos consecutivos sin conocer la derrota desde el partido en Los Cármenes de Granada y así se esperan que sigan las cosas. La dinámica del Huesca fuera de casa se puede considerar buena conociendo lo igualada que es la categoría pero siempre se puede mejorar. Los azulgranas han conseguido puntuar y ganar en campos complicados y una victoria en el Artés Carrasco acercaría el sobresaliente a los encuentros fuera de casa.

Zarpazo a la liga

Los hombres de Fabri buscan cambiar la dinámica cuanto antes, y en un partido en casa frente al líder podría ser la oportunidad perfecta. Seis derrotas consecutivas son la trayectoria que trae en equipo lorquino, una pésima racha. Además no ganan en casa desde la jornada 13 frente al Córdoba, rival directo por evitar el descenso. El equipo necesita una reacción cuanto antes si no quieren ver como el tren de la permanencia se va escapando poco a poco.

Precedentes

No existen muchos precedentes entre estos equipos. Es la primera vez que coinciden en Segunda División y en Segunda B siempre estuvieron en grupos diferentes. Se puede contar el precedente de este año en tierras oscenses. Un partido en el que los azulgranas dominaron en casi todas las fases del encuentro. Los locales venían de la primera derrota en la primera jornada y querían que la primera victoria llegara cuanto antes. 2-0 fue el resultado pero pudo ser más abultado. Melero y Cucho fueron los autores de los dos goles.

Arbitrará Areces Franco

Víctor Areces Franco será el encargado de arbitrar el Lorca - Huesca que se jugará este sábado a partir de las ocho de la tarde en el estadio Artés Carrasco. Perteneciente al comité de árbitros asturiano esta es su cuarta temporada en Segunda División. Ha arbitrado un total de 77 partidos en la categoría.

Declaraciones

Fabri declaró en rueda de prensa que hay que trabajar y estar preparados para competir el sábado. "El equipo ha mejorado, tenemos una oportunidad de oro para sacar el partido pero enfrente estará el líder y es un gran rival". Sobre la afición declaró: "A la afición le pido que apoye y que esté a muerte con el equipo".

Por su parte el entrenador azulgrana destacó: "El objetivo es aumentar la diferencia de puntos". A pesar de la situación del conjunto rival Rubi no se fía nada y espera un partido muy complicado: "Han estado cerca de ganar". Se sigue trabajando en la defensa todas las semanas, las cifras son bastante buenas. Por último se mostró alegre por la renovación de Aguilera.

Convocatorias

Lorca CF: Dorronsoro, Torgnascioli, Pina, Pomares, Fran Cruz, Holgersson, Peña, Abel, Javi Muñoz, Tropi, Nogera, Aly Malle, Manu Apeh, Manu Onwu, Nando, Marentiel, Adán, Albisua, Nasuti, Santi Luque.

SD Huesca: Álex Remiro y Antonio Valera, Jair, Pulido, Brezancic, Rulo y Carlos David, Aguilera, Camacho, González, Álex Gallar, Ferreiro, Melero, Sastre y Luso, Cucho, Chimy Ávila y Edison.

Posibles onces partido Lorca vs Huesca