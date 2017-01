Gatillazo y alarma azulina

El fútbol es caprichoso. Da y quita cuando menos lo esperas. Hoy, el San Fernando se ha encontrado con un nuevo jarro de agua fría. Después de preparar con mimo una bonita iniciativa para llenar Bahía Sur, ha visto que el invitado a la fiesta, La Roda, decimoctava clasificado, se ha subido a las barbas y ha terminado de destapar las carencias de un equipo que parecía dispuesto a todo.

Y es que al San Fernando le faltó remate. Dominó insulsamente el juego, territorialmente hablando, pero fue incapaz de inquietar y, con el paso de los minutos, su rival se creció hasta asestar la puñalada en el momento justo. Precisamente, cosas de este deporte, gracias al killer Megías, que ha perforado, con esta, catorce redes en lo que va de curso.

Azulinos y rojillos realizaron un encuentro muy tenso en los primeros compases

Tras el descalabro de El Ejido, Méndez no quiso revolucionar el once. Dio confianza a su once tipo, con la entrada de Castillo y Lolo Garrido. Sin embargo, a pesar de que el ambiente invitaba a unos primeros compases de asedio azulino, La Roda no tuvo complejos y se lanzó a inquietar a Salva. De hecho, en el primer minuto de juego, Samu remató de esquina un saque de esquina y asustó al respetable.

El San Fernando quería correr, como de costumbre, utilizar las transiciones rápidas como arma arrojadiza. Lo tenían claro Espinar, Iván Bazán y Carralero, protagonistas de una de las ocasiones más claras de los isleños. Iván, a los cinco minutos, galopó por la derecha y asistió a Carralero, que no acertó a rematar cuando llegaba en carrera para subir el primero al electrónico.

La misma conexión tuvo lugar diez minutos más tarde y, esta vez sí, Carralero conectó un disparo que se marchó a la derecha de un Pulpo Romero ya batido. Regino, por su parte, se convirtió en el único baluarte local de cabeza y, como tal, remató un saque de esquina que se marchó por poco cuando todo el mundo ya entonaba el grito de gol.

Mazazo en el momento justo

Fue el momento clave para el San Fernando. La Roda seguía razonablemente ordenada y se asomaba al balcón del área con cierta facilidad. Su rival se partía poco a poco. El técnico, José Francisco Grao parecía conforme con lo que estaba viendo, a pesar de que Iván Sales tuvo que dejar su puesto a Andrés García por lesión.

Megías cazó un balón suelto y adelantó a La Roda en el 38'

Dicen que en esto del fútbol lo que importan son los goles. El tesoro, la salsa, se encuentra cuando el esférico entra dentro de los tres palos. Quizás por ello, los goleadores son fugaces en Segunda División B, porque son hipnotizados por los cantos de sirena de categorías superiores. El gol se paga y, dada la humildad de ambos contendientes, brillaba por su ausencia. Hasta que apareció Megías, un viejo rockero, de esos que disparan cualquier balón suelto antes de preguntar. Su manera de rematar, su gol, marcó la diferencia y dio los tres puntos a su equipo.

Porque el San Fernando carecía de remate. Parece haber perdido toda la pólvora, ya que tan solo ha anotado dos goles en este mes. La cuesta de enero isleña es, cada vez más, una realidad.

Foto: San Fernando CD

Intentó igualar la contienda Iván con un cabezazo a las manos de Romero al minuto de reanudarse el juego en su segunda mitad y a Méndez no le tembló el pulso a la hora de buscar soluciones. En el 54’ dio entrada al debutante Bruno Herrero y a Javi Medina. Trataba el técnico de buscar jugar entre líneas, por dentro, pero la idea no funcionó.

El San Fernando se desdibujó, fruto de su propia ansiedad y Megías a punto estuvo de encontrarse con el segundo en una contra. El público que abarrotaba las gradas solicitaba un esfuerzo más a un equipo inerte, estático, que utilizó a Bruno Herrero como faro en la oscuridad. El jerezano, junto a Gerrit, intentaba construir, encontrar un hueco imposible al que accediera algún atacante. Pero no era el día.

Toque de corneta sin éxito

La Roda se defendía con tranquilidad. Bien cerrado y con las líneas juntas. Méndez eligió a Zelu para abrir un juego excesivamente atascado y el Club Deportivo creció quizá porque el tiempo imposibilitaba no hacerlo.

De esta manera, en apenas cinco minutos, por mero empuje, el San Fernando gozó de hasta cinco opciones de gol. Inauguró la serie Castillo, que se topó con el esférico en el área pequeña y disparó, a bocajarro, ante Romero. Incomprensiblemente, el chut del malagueño se escapó a la derecha del arquero.

El San Fernando tuvo cinco ocasiones en el tramo final pero no encontró puerta

Poco tardó Regino en rematar un nuevo saque de esquina por encima del larguero. Eran los últimos compases y Javi Medina fue el encargado de arrancar una triple oportunidad al plantarse delante del Pulpo Romero. Su lanzamiento fue retenido por el arquero y le cayó a Gerrit, que la rompió desesperadamente, pero se topó con un defensa bajo palos que evitó milagrosamente el empate y vio, con cierto alivio, como el malagueño mandaba desviada la última ocasión del encuentro.

Foto: Salvi Reyes

Impotencia, rabia, desolación y preocupación. El San Fernando se marchó a casa dolido por el resultado y las sensaciones. Por la falta de gol. Porque no estuvo fino probablemente el día que más lo necesitaba para ahuyentar fantasmas y alegrar a su afición. Aquí manda el gol. Y en esa materia, hoy Megías sacó matrícula de honor.