¿Qué pasará en la última fecha?

Locura en Almendralejo con la salvación del Extremadura (fuente VAVEL)

Con 37 jornadas ya pasadas, muchos de los equipos tienen sus metas cumplidas. Sin embargo, aún hay equipos que optan a soñar, meterse en Copa o simplemente permanecer en la categoría. Cultural Leonesa, Racing, Celta B, Albacete, Toledo, Barsa B, Alcoyano, Valencia Mestalla, Lorca, Villanovense y Murcia son equipos de playoff. Por su parte, Palencia, Somozas, Arandina, Sestao, Socuéllamos, Zamudio, Espanyol B, Prat, Eldense, Real Jaén, Atlético Sanluqueño, Mancha Real y La Roda ya han conocido su descenso a Tercera. Sin embargo, hay otros equipos que no saben su destino. 90 minutos donde los nervios estarán a flor de piel. Habrá sonrisas y lágrimas, pero sobre todo emoción hasta el último segundo.

Grupo I

Lucha por el liderato

Todas las plazas de promoción están ya decididas en este grupo. Leoneses, cántabros, vigueses y duopontinos ya cumplieron sus objetivos y lucharán por subir de categoría y ser de Segunda División. Sin embargo, aún queda por decidirse el liderato. Los candidatos son tres equipos, Cultural (83), Racing (83) y Celta B (81).

A la Cultu le vale con conseguir la victoria ante Osasuna B para asegurarse su liderato, ya que tiene ganados los goalaverage tanto a Racing como a Celta B. En total, en 16 de 27 combinaciones serían primeros de grupo. Más complicado lo tiene el Racing, a quién prácticamente solo le vale ganar y que no lo haga la Cultural. Le podría valer un empate si los leoneses pierden y los célticos no ganan. En 8 posibilidades los de Santander lograrían el liderato. Los gallegos son sin duda los que lo tienen más complicado. Borja Iglesias y los suyos deberán esperar vencer en Guijuelo, que los leoneses pierdan y el Racing no gane en Merkatondoa.

Quinto puesto

La segunda opción que está abierta en este grupo es la de Copa del Rey. Por este objetivo están luchando Ponferradina (54), Valladolid B (51) y Racing de Ferrol (51). Recordemos que el quinto es el último que entra de forma directa en el torneo del KO. A los bercianos les vale con sacar un punto, pero tienen el goalaverage perdido con pucelanos y gallegos. El Valladolid B debe ganar y esperar que la Ponfe pierda, ya que en duelos directos sale ganando con ambos rivales. Mientras, el Racing de Ferrol debe esperar una carambola. Debe vencer, que pierda el conjunto de El Toralín y que el Valladolid B no gane. Casi una quimera para los de A Malata.

Salvo sorpresa, no se jugará Copa del Rey en A Malata (fuente VAVEL)

Descenso

La pelea por el descenso es sin duda la más abierta de este grupo. Burgos (45) , Caudal (42) , Boiro (42) y Mutilvera (40) luchan por una plaza de playout y otra de descenso. Los burgaleses son los que lo tienen más sencillo. En ningún caso los castellanos descenderían directamente, pero aún podrían caer en la promoción de descenso. Los de El Plantío únicamente caerían en la decimosexta posición si pierden en Barraña frente al Boiro y el Caudal vence en Les Caleyes a la Ponferradina. Más complicado lo tienen Boiro y Caudal, cuya situación en la tabla es tremendamente igualada. Ambos cuentan con 42 puntos y están empatados a goalaverage y con la misma diferencia de goles (-10), aunque los de Mieres están por delante, ya que marcaron más tantos.

A los de Barraña les vale con empatar para eludir al menos el descenso directo, ya que vencen sus duelos particulares a la Mutilvera. El Caudal no lo tiene tan fácil. Un empate no le aseguraría evitar la relegación de categoría. Sin embargo, el que lo tiene más difícil es la Mutilvera. A los navarros solamente les vale ganar y esperar que el Boiro pierda y que el Caudal no logre la victoria. Sólo una gran casualidad evitaría el descenso a Tercera de los de Mutilva.

La Mutilvera espera un milagro (fuente Coruxo FC)

Grupo II

En este grupo dos plazas de playoff ya están asignadas para Albacete (68) y Toledo (65). Y el liderato será para los manchegos. Pero hay otros dos lugares aún no definidos. Fuenlabrada, Rayo Majadahonda y Leioa, los tres con 60 puntos, lucharán por dos plazas de promoción.

Quién más fácil lo tienen son los kirikos, que ganando en Las Llanas tienen asegurada la tercera plaza. Ese mismo resultado le valdría al Rayo en Lasesarre, asegurando así la cuarta plaza, ya que los majariegos pierden el average con el Fuenlabrada. El Leioa es el conjunto que más difícil lo tiene, ya que debe ganar al Arenas en Gobela y esperar tropiezos de sus rivales, pudiendo llegar a ser hasta tercero si sus rivales no logran la victoria. Al Leioa le podría valer un empate si alguno de sus rivales pierde, pero bajo ningún concepto tendría opciones si cae derrotado. Los tres han asegurado ya Copa, al no poder ser ya alcanzados por sus perseguidores.

En este segundo grupo de la división de bronce también faltan por asignar una plaza de descenso directo y otra de playout. Solamente uno de los tres implicados conseguirá la permanencia directa. La lucha está entre Navalcarnero (44), Sanse (44) y Mensajero (43). El Naval es el conjunto que lo tiene más fácil, ya que asegurando la victoria frente al Unión, se mantendrá sin problemas en la división de bronce. El Sanse necesita al menos igualar el resultado que el Mensajero obtenga frente a la Real Sociedad B. Por su parte, los de La Palma están obligados prácticamente a ganar y esperar, aunque es cierto que en caso de empate, los pupilos de Oramas saldrían beneficiados en casi todos los casos (únicamente pierden el average general con el Navalcarnero por dos goles de diferencia).

El Mensajero no depende de sí mismo (fiente VAVEL)

Grupo III

El liderato de este grupo se lo lleva indiscutiblemente el Barcelona B (79). Por detrás, el Alcoyano (67) ya confirmó su segunda plaza y el Mestalla (62) ya es tercero, aunque podría acabar cuarto en función de los resultados de la jornada. La cuarta plaza es la que queda en juego entre Badalona (60) y Atlético Baleares (58). El Villarreal B ya no tiene ninguna opción de playoff. Los barceloneses serán cuartos si empatan o ganan. Únicamente podrían perder su puesto de privilegio si el Baleares gana al Alcoyano y ellos se dejan los tres puntos frente al Atlético Levante. Por su parte, el Mestalla podría perder su tercera plaza si pierde o empata y los catalanes logran el triunfo en tierras valencianas.

Copa

El Lleida (55) ya no tiene prácticamente opciones, puesto que su diferencia con el conjunto que ahora marca la quinta plaza, el Atlético Baleares, es de 13 goles en el average general. El Villarreal B (57) tampoco puede disputar el torneo del KO, dada su condición de filial. Por lo que las posibilidades se reducen a dos equipos, Atlético Baleares (58) y Hércules (56). Los insulares pierden los duelos directos con los de Alicante, pero les sacan dos puntos en la tabla. El Hércules debe ganar y que no lo haga el Atlético Baleares. De esta forma, sería equipo de Copa.

En lo respecta a la zona roja de la tabla, solamente queda por dirimir una plaza de d​escenso y otra de playout entre dos equipos, Hospitalet (39) y Atlético Levante (38). A los catalanes solamente ganar les aseguraría eludir el descenso directo, ya que tienen perdido el average con los granotas. A los de Valencia les valdría ganar y que el Hospi no lo haga. En caso extremo, si el Hospi pierde, al Levante le valdrían unas simples tablas para asegurarse el playout.

El Hospitalet quiere seguir en bronce (fuente VAVEL)

Grupo IV

El Lorca (70) de David Vidal se ha coronado como campeón. Villanovense (66) y Real Murcia (64) ya se han asegurado luchar por el ascenso. El Cartagena (64) es cuarto y solamente perdería ese puesto si pierde en casa frente a un Recreativo ya salvado y el Mérida (61) vence en casa a La Roda, ya en Tercera. El Efesé tiene prácticamente asegurada su presencia en la promoción e incluso puede llegar a ser segundo, dependiendo de los resultados de la jornada.

El Mérida espera el milagro (fuente VAVEL)

La quinta plaza de clasificación directa para la Copa prácticamente solo tiene dos pretendientes: Mérida (61) y Melilla (60), en caso muy extremo también el Cartagena. . A los romanos les valdrá ganar para asegurarla, mientras que los autónomos deben vencer y esperar un tropiezo emeritense. También el empate en la tabla dejaría por delante a los norteafricanos.

En la zona baja solamente queda por decidirse el puesto de playoff. Linares (45) y San Fernando (43) se juegan su futuro en la última jornada. Y además lo harán en un duelo fraticida, disputado entre ellos en tierras gaditanas. El que gane el choque se salvará directamente, el que pierda jugará playout. Un empate dejaría a los de Linarejos en la categoría de bronce.