Previa Pontevedra - Real Murcia: La ‘Cenicienta’ del Grupo I pone a prueba al Real Murcia

Previa Pontevedra - Real Murcia | Fotomontaje: Dani González

Llegó la hora de la verdad. Las sonrisas por los resultados en la liga regular han quedado atrás y la batalla por el ascenso decidirá qué equipos saborearán la plata el año que viene. La primera ronda medirá en Pasarón a dos equipos con rachas diametralmente opuestas, que, no obstante, al llegar al playoff se evaporan y dejan paso a pequeños detalles que dan la vida o dejan a un paso de la gloria.

En el Real Murcia son muy conscientes de la enorme dificultad que entraña superar con éxito este tipo de liguillas. No en vano, será la cuarta consecutiva que dispute el club de la capital del Segura, después de haber sido eliminado en las tres anteriores frente al Córdoba (rival por el ascenso a Primera), el Hércules y el Toledo. La gran diferencia con respecto a las dos últimas temporadas en Segunda B radica en el espectacular estado de forma en el que el conjunto pimentonero afronta la pelea por el retorno al fútbol profesional. Aunque siempre ha quedado en segundo lugar desde su descenso administrativo en 2014, las ocho victorias en los últimos diez partidos hacen que el cuadro entrenado por Vicente Mir se haya ganado el cartel de serio candidato al ascenso.

Para hacer realidad el sueño, los granas tendrán que superar a un Pontevedra del que no se fía el técnico valenciano. “En el playoff no hay favoritos, no es como en Primera con el Madrid y el Barcelona, que son favoritos siempre; en Segunda B no hay ningún Messi ni ningún Cristiano y hay muchísima igualdad entre los futbolistas del Pontevedra y los nuestros”, advirtió Mir, que tampoco subestima al cuadro gallego a pesar de la baja de su máximo goleador, Mario Barco. “Esta circunstancia les resta la referencia arriba, pero el equipo sigue respondiendo muy bien cuando él no juega”, estimó el entrenador pimentonero, que describió a su rival como un equipo “complicado” que juega con una “gran intensidad” y que varía con frecuencia de sistemas de juego.

De cara a la cita en Pasarón, Vicente Mir se llevó en el autobús a 18 futbolistas, entre los que no se encuentran Fran Morante, Alberto López y Rubén Ramos. Todos ellos disfrutaron de minutos en el último partido de liga ante el Extremadura y deberán aguardar su oportunidad para participar en la eliminatoria. Tampoco estará Isi, cuya lesión le impedirá volver a los terrenos de juego hasta la temporada que viene. Cabe recordar que tampoco habrá bajas por sanción, ya que el reglamento de la RFEF explica que todos los jugadores quedan limpios de tarjetas, aunque los ciclos quedan reducidos a tres cartulinas durante el playoff.

Un ‘tapado’ que quiere seguir soñando

Por su parte, el Pontevedra afronta la primera ronda con el cuadro grana con mucha ilusión por una clasificación que ya es un premio para la afición gallega, que hace dos temporadas veía a su equipo ascender a la categoría de bronce del fútbol español. A pesar de que el buen inicio de la campaña hizo que a muchos les sorprendiera el nivel de los gallegos, los hombres entrenados por Luisito no han sabido mantener el ritmo y solo los peores números de rivales directos como la Ponferradina y el Valladolid B le han evitado sobresaltos mayores en la recta final. No en vano, el Pontevedra solo ha logrado 12 puntos en los últimos diez partidos de liga regular, un número netamente inferior al logrado por un Real Murcia que consiguió la friolera de 26.

A pesar de las buenas estadísticas y de la entidad de los de Nueva Condomina, Luisito cree que sus jugadores cuentan con las suficientes armas para dar la campanada y pasar a la siguiente eliminatoria. “Tenemos que rozar la perfección para poder eliminarlos. Lo importante es ser fuertes mentalmente, va a haber momentos en los que nos veremos fuera y otros en los que nos veremos dentro”, explicó el técnico coruñés, que también reconoció la superioridad del equipo que tendrá enfrente. “En los últimos diez partidos llevan una racha increíble y están en un momento espectacular”, admitió Luisito, que hizo un llamamiento a la afición pontevedresa para tener el estadio “hasta la bandera” en el encuentro de ida.

El club granate no ha confirmado la convocatoria para el choque en Pasarón, por lo que el planteamiento que dispondrán ante el Real Murcia es toda una incógnita incluso para el propio cuerpo técnico pimentonero. Lo que es seguro es la baja del máximo artillero del Pontevedra, Mario Barco, que ha confirmado a VAVEL que tampoco llegará al encuentro de vuelta en Nueva Condomina debido a su lesión en el bíceps femoral. El punta riojano, ex del Lugo y del Somozas entre otros, fue hombre clave en los esquemas de Luisito durante la primera vuelta. A pesar del lastre que han supuesto sus lesiones en la segunda mitad del campeonato, a lo largo del mismo ha logrado 12 tantos que han contribuido en buena medida a aupar al Pontevedra hasta el playoff, por lo que su ausencia se antoja como una baja sensible de cara al inicio de la batalla por el ascenso a Segunda A.

Posibles alineaciones

Pontevedra CF: Edu Sousa; Miguel Loureiro, Portela, Bruno Rivada, Javi Bonilla; Kevin Presa, Jacobo Trigo; Alegre, Abel, David Añón; Mateu Ferrer.

Real Murcia CF: Simón; Juanjo, Josema, Golobart, Pumar; David Sánchez, Armando, Rayco, Elady; Víctor Curto y Sergi Guardiola.