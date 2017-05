El Murcia sentencia en Pasarón

Google Plus

Pontevedra CF: Edu; Miguel, Bonilla, Portela (Mateu Nadal, min. 45), Bruno, Kevin, Iker Alegre (Álex Gonzalez, min. 64), Jacobo Trigo, David Añon (Jacobo Millán, min. 60), Abel y Eneko.

Llegó el momento de la verdad en la división de bronce del fútbol español. En este caso, llegó el momento del Real Murcia, que logró un muy valioso 1-3, ante un rival que no reflejó el porqué de su clasificación a los playoff.

El partido comenzó con bastante igualdad entre ambos equipos y con una alta intensidad, eso sí, sin demasiadas ocasiones para ninguno de los conjuntos, pero en el minuto 21, Victor Curto logró poner la diferencia, tras una excelente jugada de Sergi Guardiola. Tras el tanto de los murcianos, parecía que despertaba y reaccionaba de forma positiva el Pontevedra, pero en un despiste de la defensa, Sergi Guardiola logró anotar el segundo gol para el Murcia, tras un saque en largo del portero que la defensa no logró despejar y el balón se le quedó franco a Guardiola para que definiese ante Edu.

La eficacia ayudó al Murcia

Finalizó la primera mitad con un Murcia que logró aprovechar muy bien las ocasiones que tuvo. No obstante, los dos goles logrados en la primera mitad, fueron prácticamente las únicas oportunidades de las que gozó el equipo murciano. Esto fue lo que diferenció a ambos equipos.

Nada más comenzar la segunda mitad del partido, el Murcia logró ponerle la "puntilla" al conjunto pontevedrés, con un tercer gol en la primera ocasión de peligro que tuvo en la segunda parte. El gol lo anotó Victor Curto de cabeza, gracias a un gran centro de Pumar.

Acoso y derribo

Los últimos 30 minutos del encuentro fueron un acoso constante por parte del Pontevedra, pero a diferencia del Murcia que logró aprovechar sus ocasiones de gol, el conjunto de Galicia no lo hizo, consiguiendo tan solo un gol que tuvo que ser desde los 11 metros, transformado por Bonilla "a lo panenka" perfectamente. Antes de anotar el primer gol, el Pontevedra gozó de la ocasión más clara que Simon sacó de la línea de gol, después de cometer un error en su despeje. A pesar de la desesperación que suponía para el Pontevedra el hecho de no encontrar la portería, el conjunto granate no desistió e intentó hasta el último momento anotar otro gol que les metiese de lleno en la eliminatoria.

Final anestesiante

Después del único tanto del Pontevedra, al Murcia le tocaba tirar de oficio y experiencia, para lograr anestesiar el partido y que los gallegos no pudiesen anotar ningún gol más y darles opciones de cara a la vuelta de la eliminatoria. Pero, además de no dejar al Pontevedra tener ninguna ocasión clara de peligro, no dejó jugar, durante los últimos 10 minutos que quedaban de partido, e incluso el equipo murciano llegó a tener una ocasión muy clara, por parte de Elady que se estrelló en el larguero.

Finalizó así el encuentro, con un resultado muy favorable para el equipo murciano que prácticamente deja la eliminatoria sentenciada. El Pontevedra tendrá que ir a Murcia, sabiendo que tienen una difícil papeleta.