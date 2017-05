Rubén de la Barrera: "Estamos a 95 minutos de la gloria"

Google Plus

Rubén de la Barrera en el Mini Estadi. | Foto: Noelia Déniz (VAVEL.com).

El objetivo de ascender a Segunda División está más cerca que nunca para una Cultural y Deportiva Leonesa que ha dado un paso adelante determinante en sus aspiraciones. El Estadio Reino de León dictará sentencia, pero de momento el cuadro leonés puede celebrar una victoria bien merecida. Rubén de la Barrera atendió a los medios de comunicación tras la victoria de los suyos frente al filial del FC Barcelona. El técnico gallego valoró positivamente el resultado y alabó la labor de sus jugadores en el campo y la de sus aficionados en la grada.

"Pretendíamos acercarnos, competir de la mejor manera, quién somos nosotros, el rival y la exigencia", explicó el preparador de la Cultural y Deportiva Leonesa, que no pudo ocultar su alegría al término del encuentro: "Ha salido a pedir de boca". Rubén de la Barrera comentó que sus jugadores "siempre estuvieron conectados en el choque, nunca con opciones de que el rival entrara en el partido" y apuntó que "hemos tenido la suerte del primer gol". "Podíamos haber explotado alguna ventaja, pero en líneas generales, contento por el esfuerzo y el resultado", sentenció.

"Ha salido a pedir de boca"

Pese al buen resultado cosechado, el técnico se mostró cauto ante la disputa de la vuelta: "Restan 95 minutos en León y el Barça B tiene la calidad suficiente como para complicarnos mucho la eliminatoria". El preparador culturalista reconoció que "en esos 95 minutos hay que morir" y apostilló que el marcador le generó "muchísima alegría y felicidad, si alguien se merece esto son mis jugadores, felicitarlos". "A partir de ya pensando en el partido del próximo domingo porque estamos a 95 minutos de la gloria", concluyó.

Aunque, cómo es lógico, el técnico gallego reconoció que "hemos conseguido un gran resultado, en un campo complejo, pero nadie nos ha regalado nada". Pese a ello, Rubén de la Barrera insistió en el potencial del filial blaugrana: "Tienen muchísimo nivel y en cada acción de lo que falta hay que sentirla y dejarse el alma. Podíamos haber hecho mucho más daño a través de la circulación, pero el rival exige". El preparador de la Cultural y Deportiva Leonesa comentó que "queríamos evitar que conectaran con los jugadores que crean peligro" y añadió que "el domingo en León viviremos momentos muy parecidos".

Como no podía ser de otra manera, Rubén de la Barrera alabó la presencia de seguidores leoneses en el Mini Estadi: "Desde hace varias semanas, la gente está muy enchufada, la ciudad se siente culturalista". El preparador gallego se mostraba esperanzado con que "ojalá podamos culminar todo el esfuerzo" y apuntó que "me imaginaba un partido competido, pero es cierto que hemos tenido una gran eficacia, sobre todo sin pelota". "Pensar en lo que ocurre después del partido antes de jugarlo no nos va a favorecer, veremos lo que ocurre al finalizar", afirmó.