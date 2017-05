Jorge Palatsí: "Nos vamos a dejar la piel"

Google Plus

Jorge Palatsí en el Mini Estadi ante el FC Barcelona 'B'. | Foto: Noelia Déniz (VAVEL.com).

Un paso más cerca del objetivo. La portería es una de esas posiciones determinantes en eliminatorias como esta y la Cultural y Deportiva Leonesa encontró un cerrojo en su guardameta para evitar que el filial blaugrana se acercara en el marcador. Jorge Palatsí atendió a los medios de comunicación tras el encuentro disputado en el Mini Estadi y que finalizó con alegría leonesa. El cancerbero catalán alabó el trabajo de sus aficionados y no tuvo reparos a la hora de reconocer que se dejarán la piel por el ascenso.

El cancerbero de la Cultural y Deportiva Leonesa se mostró feliz por el resultado aunque recordó que queda mucho: "El guion del partido te puede cambiar en el minuto uno como en el 90". Jorge Palatsí reconoció que "nosotros hemos hecho nuestro partido y es lo que hemos entrenado durante toda la semana". y apuntó que "disfrutariamos defendiendo, como así ha sido, pero este equipo también ha tenido el balón".

"Nos da una gran confianza".

"Esto es fútbol", comentó Jorge Palatsí, que insistió en que queda mucho por jugarse todavía: "Dijimos que sería una eliminatoria de 180 minutos". El cancerbero culturalista, eso sí, reconoció que "hoy hemos metido nosotros 0-2 y nadie dice que no puedan hacerlo ellos allí" y añadió que "si es cierto que nos da una gran confianza".

Jorge Palatsí bromeó con el gran tanto conseguido por Toni: "¡Qué uno de Murcia la pegue así con la izquierda, además que casi no tiene fuerza... no veas la que ha liado!". El cancerbero catalán no dudó en alabar el trabajo de sus compañeros: "Los jugadores son los que se han desfondado durante 95 y yo tengo que estar concentrado cuando aparezcan" y señaló que "ojalá tenga la suerte de hoy".

Del mismo modo, el meta de la Cultural y Deportiva Leonesa mandó un mensaje de optimismo a la afición culturalista: "Qué se ilusionen, que nos acompañen como han hecho y que llenen el Reino de León". Jorge Palatsí reconoció que "quedan 90 minutos y ellos son un gran equipo", pero "nosotros nos vamos a dejar la piel".