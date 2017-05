Colinas: "Hay que tener prudencia, esperamos celebrarlo en el Reino de León"

Google Plus

Colinas se duele en la acción del primer gol. | Foto: Noelia Déniz (VAVEL.com).

Cada vez más cerca, pero paso a paso. La Cultural y Deportiva Leonesa se encuentra cada vez más cerca del ansiado salto a la División de Plata después del triunfo ante el segundo equipo blaugrana. Julen Colinas atendió a los medios de comunicación tras la victoria ante el filial del FC Barcelona. El extremo vasco pidió prudencia al quedar todavía un encuentro por disputarse, aunque anhela poder celebrar el ascenso en el Reino de León junto a los suyos.

"Hemos planteado muy bien el partido", reconoció el jugador vasco, que apuntó que "hemos tenido mucha efectivad, nos ha salido todo perfecto". Julen Colinas explicó que "tenemos la eliminatoria encarrilada, pero no decidida". En este sentido, el extremo culturalista explicó que "quedan 95 minutos en los que tenemos que hacerlo muy bien, empezar a trabajar desde ya".

"El objetivo era ese: marcar y mantener la portería a cero".

Julen Colinas no dudó en reconocer que "sabíamos que ellos tienen mucha calidad, pero estando bien atrás no habría problemas". El extremo de la Cultural y Deportiva Leonesa afirmó que "no han tenido muchas ocasiones, es verdad que hemos salido a la contra muy bien y las hemos enchufado". "El objetivo era ese: marcar y mantener la portería a cero", sentenció.

"Ha sido un golazo", en referencia al gran disparo de Toni, pese a ello, Colinas desveló que "me quedo con el trabajo de todo el equipo". El extremo vasco se mostró muy "contento por todos los que están ahí dentro" y añadió que "con toda la gente que se ha desplazado esto es increíble". "Todo el apoyo que te dan, se hacen 800 kilómetros, querían celebrarlo, pero hay que tener prudencia y esperamos celebrarlo en el Reino de León", concluyó.

"Esto son 180, han pasado 90" explicó el atacante culturalista que reconoció que "pueden quedar 95 todavía, los pies en la tierra, hay que ir poco a poco". Julen Colinas desveló que "la gente está muy contenta con el esfuerzo físico, valoramos mucho eso" y confirmó que "hoy ha tocado correr y lo hemos hecho". "Pasar la eliminatoria, aunque sea sufriendo, el objetivo final es subir", concluyó el jugador vasco.