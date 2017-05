Real Murcia - Pontevedra CF: solo un histórico proseguirá

Google Plus

Uno u otro. Así afrontan este enfrentamiento los dos equipos que este domingo 28 de mayo desde las 19:00 horas de la tarde que se medirán sobre el césped del Estadio Nueva Condomina (Murcia). Real Murcia y Pontevedra CF tratarán de sumar un triunfo que les permita mantener sus opciones de dar el salto a Segunda División tras una magnífica campaña. Solamente uno de los dos equipos podrá estar en el sorteo de la próxima eliminatoria que se celebrará este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Con ventaja parte el Real Murcia después de la contundente victoria obtenida a domicilio en el choque de ida.

Real Murcia, mantener el nivel

A completar el trabajo. Seguramente, cualquiera hubiera firmado que tras una temporada irregular en el Grupo IV de Segunda División 'B', el Real Murcia afrontara el partido de vuelta de la primera ronda por el ascenso con relativa tranquilidad. El fantástico resultado obtenido por el cuadro grana aumenta sus posibilidades de ascenso a la División de Plata después de ganarse su presencia entre los cuatro primeros clasificados en un magnífico final de competición. Tras derrotar 0-2 al Pontevedra CF en Pasarón, el conjunto pimentonero debe mantener la buena ventaja obtenida para seguir inmersos en el objetivo de retornar a la categoría perdida de forma administrativa hace tres campañas.

Para recibir al Pontevedra CF en el Estadio Nueva Condomina, el Real Murcia tiene a prácticamente todos sus efectivos en plenas condiciones para mantener la ventaja en la eliminatoria y seguir en la lucha por el ascenso. Vicente Mir tiene la única baja confirmada de Isi, que padece una lesión importante desde hace varias semanas y que le impedirá volver a vestirse de corto en lo que queda de temporada. El preparador del conjunto pimentonero podría apostar por introducir cambios en su once inicial para evitar la sobrecarga de cartulinas amarillas de jugadores como Víctor Curto, Pumar, Golobart o José Ruíz de cara a futuros compromisos.

Pontevedra CF, un imposible por hacer

A por la machada. Las opciones de dar la vuelta a la eliminatoria parecen mínimas tras lo visto en el encuentro de ida, donde el Real Murcia pasó por encima del cuadro gallego en el Estadio de Pasarón. Pese a ello, el conjunto granate no pierde la ilusión y tratará de remontar la ronda y seguir con el sueño de ascender a Segunda División y para ello no estarán solos en Nueva Condomina, donde estarán centenares de aficionados pontevedreses. Los precedentes esta campaña a domicilio no son los mejores para un equipo que solamente ha sumado tres triunfos que serían insuficientes para seguir adelante.

La expedición del Pontevedra CF partió en un complicado desplazamiento a Murcia con varias ausencias, aunque con la ilusión de dar la sorpresa y dar la vuelta a una eliminatoria que está muy cuesta arriba. Luisito no podrá contar con su principal activo en ataque durante esta temporada como es Mario Barco, que sigue renqueante de las molestias en el tobillo que le mantienen en el 'dique seco'. El preparador gallego ha dejado fuera de la convocatoria a otros dos hombres más como son Capi y Miki, desplazándose el resto de los disponibles, entre ellos un Iker Alegre que se encuentra en plenas facultades.

Convocatorias

Real Murcia: sin confirmar.

Pontevedra CF: Edu Sousa, Santi Canedo; Miguel Loureiro, Adri, Dani Portela, Bruno Rivada, Jacobo Trigo, Javi Bonilla; Kevin Presa, Abel Suárez, Álex Fernández, Jacobo, Adrián Mouriño; Álex González, Eneko Eizmendia, David Añón, Iker Alegre y Mateu Ferrer.

Posibles alineaciones: Real Murcia vs. Pontevedra CF

XI Real Murcia: Simón; Juanjo, Josema, Morante, Alberto López; David Sánchez, Armando, Javi Saura, Adri Cruz; Rayco y Sergi Guardiola.

XI Pontevedra CF: Edu Sousa; Miguel Loureiro, Dani Portela, Jacobo Trigo, Javi Bonilla; Kevin Presa; Eneko Eizmendia, David Añón, Abel Suárez, Iker Alegre; Mateu Ferrer.