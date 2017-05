La Gimnástica Segoviana asciende a Segunda División 'B'

Google Plus

Una fiesta en La Albuera. La Gimnástica Segoviana pasó por encima del filial del Málaga CF para conseguir el ansiado ascenso a Segunda División 'B', 4-0. El cuadro blaugrana debía remontar el resultado adverso de la ida y lo hizo con una gran primera mitad en la que se adelantaron con los goles de Ayrton y Domingo. En el segundo acto sentenciarían el choque por medio del propio Domingo y el tanto de Chupo. El final del choque se vio empañado por una tángana final en la que fueron expulsados dos jugadores del cuadro andaluz y el técnico boquerón.

En media hora, todo cambió

Segovia se había volcado al completo con los suyos en su objetivo de dar la vuelta a la eliminatoria después del resultado adverso del duelo disputado en tierras malagueñas. La fortuna sonrió por completo a la Gimnástica Segoviana que en el minuto seis ya había devuelto la igualdad. Con un espléndido cabezazo, Ayrton ponía por delante a los locales y dejaba con el gesto desencajado a los jóvenes jugadores blanquiazules. Muchos de ellos con experiencia en Primera División, pero que no iba a ser suficiente para conseguir el objetivo de ascenso a Segunda División 'B'.

El Atlético Malagueño fue incapaz de conectar con su estrella, un Ontiveros asentado en Primera División y que está tratando de ayudar al filial. En La Albuera no apareció. Tampoco lo hizo En-Nesyri, que dejó en ataque muy solo a un Mula que ante la solidez local poco fue capaz de hacer. Los minutos pasaban y al aproximarse el descanso llegó el tanto que daba la vuelta a la eliminatoria y que cambiaba por completo las cosas. Domingo, de nueva en una acción aérea hacía el 2-0 para delirio de los aficionados de la Gimnástica Segoviana que llenaron en masa el feudo segoviano.

Sentencia y celebración blaugrana

Tras la reanudación, el Atlético Malagueño saltó al terreno de juego con la clara idea de hacer un gol que devolviera las posibilidades de ascenso. Pero no era el día. Los pupilos de Ruano fueron incapaces de inquietar el marco defendido por Facundo, que no tuvo que realizar intervenciones de mérito. A falta de 25 minutos para el final del duelo llegó la sentencia que acercaba cada vez más a la Gimnástica Segoviana. Domingo anotaba el 3-0 y terminaba de hundir al cuadro boquerón, que veía como el ascenso directo se le escapaba por completo.

No iban a dejar de intentarlo hasta el final los jugadores del filial malacitano, aunque la suerte no les sonrió en ningún momento como muestra el marcador final. A diez minutos para la conclusión, Chupo sentenció el enfrentamiento con el cuarto tanto de la tarde que ponía más tierra de por medio. El gol sacó de quicio a los jugadores del cuadro visitantes, que se vieron superados y formaron una tángana en los minutos finales. En la misma fueron expulsados Mula, Luis y el preparador de los blanquiazules, Ruano, que no podrán estar presentes en la ida de la próxima eliminatoria.

Cinco temporadas después, vuelta al bronce

La Gimnástica Segoviana podrá disfrutar de su tercera temporada en Segunda División 'B después de estar en las campañas 1999/2000 y 2011/2012. Dos precedentes en los que el conjunto blaugrana fue incapaz de conseguir la permanencia y terminó cayendo a Tercera División. El cuadro castellano y leonés tratará de cambiar la dinámica en esta ocasión con el objetivo de seguir formando parte de la categoría de bronce. Disfrute de año que se ha coronado con el salto de categoría y con la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey.