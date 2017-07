El Barcelona "B" regresa a la Liga 1|2|3

Google Plus

El Racing de Santander dijo adiós al sueño de regresar a la Liga 1|2|3 tras empatar a cero en el partido de vuelta en el Miniestadi, pero el resultado 1-4 obtenido en El Sardinero, metió al Barça B en Segunda División, en un partido de lo más igualado en el que ambos equipos tuvieron ocasiones de inaugurar el marcador, pero no crearon demasiado peligro.

El Barça B salió al terreno de juego con el siguiente once inicial: Suárez, Palencia, Marlon, Martínez, Cucurella, Sarsanedas, Gumbau, Alfaro, Aleñá, Marc Cardona y Romera. Por su parte, el Racing de Santander apostó por el siguiente once: Iván Crespo; Miguel Gándara, Samuel Llora, Mikel Santamaría, Julen Castañeda; Borja Granero, Santi Jara, Jagoba Beobide, Álvaro Peña; Dani Aquino, Héber Pena.

La primera ocasión del partido llegó por parte de los locales en el minuto dos tras una buena incursión de Cucurella por la banda izquierda. El filial braugrana no se dejaba intimidar por la presión que ejercía el Racing de Santander. En el minuto 7, llegaría la primera llegada por parte de los cantábros, por parte de Héber Pena pero la defensa catalana estuvo muy atenta. En el minuto 9, los jugadores verdiblancos pedían penalti tras toparse Héber con el cuerpo de Palencia en el área, pero el árbitro no lo consideraría pena máxima, al igual que pasaría pocos minutos después cuando los jugadores locales pedían penalti, pero de nuevo el árbitro no lo consideró.

El Barça B tuvo varias ocasiones de gol en cuestión de pocos minutos, lo intentarían Gumbau, Aleña y Romera, pero todas estás se marcharían fuera de la portería defendida por Iván Crespo. El Racing seguiría intentándolo, y en el minuto 29 el capitán Borja Granero tendría una de las ocasiones más claras del encuentro, Granero se removió en el interior del área y su disparo estuvo a punto de entrar en la portería de Suárez. Minutos antes de llegar al descanso, de nuevo Borja Granero tendría la oportunidad de adelantar a los verdiblancos en el marcador, pero se toparía con una defensa muy bien colocada.

Se llegaría al final de la primera parte con el 0-0 en el marcador, un resultado que al Racing de Santander no servía de nada, pero al filial braugrana aseguraba su puesto en Segunda División.

El Racing lo intentaría hasta el último minuto

Nada más arrancar la segunda mitad, Ángel Viadero movería banquillo, saltarían al terreno de juego Carlos Álvarez y César Díaz, el Racing quería remontar el resultado de los Campos del Sport El Sardinero, y así lo intentaron demostrar, los cántabros presionaban y tenían la posesión del esférico pero no conseguían crear peligro en la portería de Suárez. En el minuto 58, el portero catalán salvaría a su equipo tras sacar un pie tras un gran disparo, Héber Pena no dejaba de llevar peligro a la portería de Suárez.

En esta segunda mitad de lo más igualada entre los dos equipos que contarían con varias ocasiones de gol, pero sin peligro para ninguno de los dos conjuntos. El Racing lo intentaría hasta el final, en el minuto 86 Dani Aquino tuvo un gran ocasión pero el balón salió desviado. Las gradas del Miniestadi ya celebraban el ascenso de su equipo, en frente los cántabros que no se venían abajo a pesar de la dificultad de remontar el resultado 1-4 del partido de ida. En el minuto 91, Suárez haría una magistral parada tras el lanzamiento de Dani Aquino, con esta última ocasión se llegaría al final del partido. El Racing de Santander dijo adiós al sueño de volver a la categoría de plata, mientras que el Barça B pudo celebrar su regreso dos años después.