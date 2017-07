Gordobil, nuevo técnico del CD Vitoria

Google Plus

Igor Gordóbil, en la banda (fuente SD Leioa)

Igor Gordobil es el hombre elegido para liderar el proyecto del CD Vitoria, tras el ascenso del segundo equipo del Eibar a la división de bronce, sustituyendo así a Arkaitz Lakambra. El guipuzcoano, de 45 años, afronta de esta forma su segunda etapa en Segunda B, tras su reciente paso por la SD Leioa. En Sarriena, el vasco consiguió llevar al modesto club hacia su techo histórico: luchar todo el año por meterse en playoff y finalmente clasificar quinto al club leioztarra, que participará así en la próxima edición de la Copa del Rey.

Gordobil es un hombre que conoce los entresijos del fútbol modesto vasco. Como jugador, ya apuntaba maneras, llegando a militar con la selección guipuzcoana y siendo subcampeón de España. Prestigiosas canteras de Euskadi, como Lezama o Zubieta, pusieron a prueba al arrasatearra, que sin embargo, continuó su carrera en clubes de Tercera División. De hecho, Igor ya pasó por el CD Vitoria en su etapa de jugador, aunque en esos tiempos el club aún no dependía del Eibar. Su carrera de futbolista finalizó en el Aretxabaleta. En ese mismo club, comenzó a entrenar al equipo juvenil. El Urko juvenil (convenido con el Eibar) fue otro de sus primeros desempeños.

Comienzos humildes

Sus inicios como técnico senior se produjeron en la comarca del Alto Deba, donde el mondragonés entrenó a varios equipos de la zona, entre ellos Bergara y Mondragón. En esa etapa, vivió todo tipo de experiencias (ascensos, permanencias sufridas, descensos, destituciones) . En definitiva, comenzó a vivir en sus propias carnes la dureza del oficio de entrenador. Posteriormente, entrenó al Elgoibar de Tercera División, con el que rescindió contrato en 2013 por motivos extradeportivos. Tras esta etapa en Tercera, Gordobil dejó de trabajar como entrenador y comenzó a ser informador del Atlético de Madrid durante dos años. Esa etapa, según cuenta el propio técnico, fue fructífera y le sirvió al técnico guipuzcoano para conocer más métodos y formas de ver el fútbol.

Rumbo al bronce

En junio de 2015 recibió una oferta de la Sociedad Deportiva Leioa y la aceptó. Su primera temporada con el club de Sarriena fue complicada. Tras un año metido en puestos de descenso, los azulgranas lograron eludir el descenso directo tras ganar en Irun por 0-1 y jugar así el playout, pese a que no dependían de sí mísmos. Su rival en la batalla por la permanencia fue el Olímpic de Xátiva, al que superaron por un global de 5-2 y permanecieron. Los valencianos, en cambio, cayeron a Tercera y ahí siguen, tras perder este fin de semana la final del playoff frente al Écija Balompié.

Su segunda temporada fue idónea. Desde el primer momento, el Leioa transmitió buenas sensaciones, viviendo casi toda la temporada en las seis primeras posiciones y llegando a tener opciones incluso de ser primero de grupo. Un mal final de temporada frustró las opciones de playoff. En el último partido en Getxo, el club de Sarriena perdió el tren hacia su sueño y tuvo que "conformarse" con la quinta plaza y el acceso directo a la Copa. Esta campaña 2016-17 ha sido la mejor del Leioa en toda su historia, por lo que la labor de Gordobil ha sido excelente en el cuadro vizcaíno. Hace pocos días, Igor decidió deshacer la relación que le vinculaba al Leioa, quedando así libre y fichando por el CD Vitoria días después.

Nuevo reto

Pocos hombres como él quedan ya en el mundo del fútbol. Movido por sus ideas y sus pensamientos, este técnico prefiere las relaciones personales al dinero. Defensor de valores como el compañerismo, el buen entendimiento y la profesionalidad, Igor es un hombre que vive, disfruta y sufre con el fútbol. Amante del fútbol ofensivo, al de Arrasate le gusta que su equipo rasee el cuero y busque conservar la posesión. No en pocas ocasiones ha comentado que él busca la excelencia en cada partido. Influido probablemente por el Cholo Simeone, su estrategia de ir partido a partido ha funcionado perfectamente en el Leioa. Ahora, su objetivo es mantener al Vitoria en Segunda B, pero sobre todo, sacar jugadores útiles para el primer equipo del Eibar, que es siempre la función última de un filial.

Altas y bajas

Coincidiendo con el anuncio del nuevo técnico, la directiva de la SD Eibar también ha anunciado con qué jugadores contará el Vitoria la en la siguiente campaña y qué otros tendrán que buscarse las habichuelas fuera del club alavés. También se ha aclarado la composición interna del cuerpo técnico. Fran Garagarza, directivo eibarrés, ha confirmado que Jon Larrategi sigue como segundo entrenador, Rufino Lekue preparador de porteros, Igor Arteaga como preparador físico e Izarne Lozano como fisio. Además, el directivo ha afirmado que desean contratar otro fisioterapeuta y un analista deportivo, con la intención de asemejarse al primer equipo.

En cuanto a los jugadores, el miembro del Eibar ha comunicado que Imanol Corral, Etxeba, Diego Rozas, Aitor Ortega, Simón, Óscar Conde, Josue Dorrio y Jorge Lopo no continuarán en el equipo. Por otra parte, Escoruela, Amelibia, Fran Pastor vuelven tras cesiones en otros equipos. Jon Ander Felipe y Barrenetxea también se incorporan a la disciplina alavesa, siempre que no haya ofertas de por medio. También causan baja Sergio García, Thaylor, Juanfran Guarnido, Ander, Mikel Gurrutxaga y Txemi. Por otra parte, Garagarza ha asegurado que están trabajando para que el equipo juegue en césped natural, siempre sin salir de la provincia de Álava, porque el CD Vitoria no quiere perder su identidad, en palabras del propio directivo.