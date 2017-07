Movimientos en el SD Formentera

Foto: Periódico de Ibiza y Formentera

El equipo del sur de Ibiza empieza a perfeccionar su plantilla de cara a la próxima temporada que se presenta apasionante e interesante para ellos. Después de lograr el histórico ascenso a la división de bronce del fútbol español, la junta directiva del SD Formentera se ha puesto manos a la obra para diseñar un bloque competitivo que pueda estar a la altura en el cambio de categoría. El entrenador Tito García Sanjuán fue el primero en asegurar su continuidad. Posteriormente, once jugadores, que la pasada campaña jugaron en el SD Formentera, han renovado su contrato. Estos integrantes son los siguientes: Marcos Contreras, Javi Rosa, Manu Amores, Quico, Bonilla, Dailoas, Maikel, Liñan, Agus Ojeda, Juan Antonio y Gabri. Sin embargo, no seguirán en el conjunto de la pitiusa del sur: Iñigo Peña, que se ha marchado a la Arandina, Willy, que ha fichado por el Ceuta, Alberto Górriz o Abel entre otros.

El centrocampista Álvaro Muñiz se convirtió en el primer refuerzo de la historia del club rojinegro en Segunda División B. Este futbolista procede del Club Deportivo Lealtad de Villaviciosa del Grupo 1 de la división de bronce del fútbol español. También, ha militado en las siguientes escuadras: Pájara Playas, Moratalla, Burgos, Caravaca, Marino de Luanco y La Hoya Lorca. Tiene una amplia experiencia en la categoría: "He jugado en todos los grupos de la categoría y sólo me faltaba por hacerlo en el tercero. Soy una persona a la que le apasiona el fútbol y que no va a un sitio por dinero, sino para jugar y conocer otros sitios" afirmó. Posee unas muy buenas estadísticas. El pasado curso, fue titular en un total de 28 partidos de 36 duelos disputados, anotó tres dianas y dio diez asistencias a sus compañeros: "Creo que he hecho una buena temporada y espero seguir en la misma línea positiva con mi nuevo equipo" señaló.

El presidente del SD Formentera, Xicu Ferrer, no se conformó y se hizo realidad el segundo refuerzo del bloque de Tito García SanJuán. Se trata del arquero Jesús Grana Zamora,'Chechu'. Su anterior plantel fue el Caudal Deportivo, equipo que la pasada campaña estaba en el grupo 1 de Segunda B. El portero, nacido en Gijón hace 22 años, se formó en las categorías inferiores del Sporting de Gijón y peleará por un lugar de titular con Marcos Contreras, que firmó una excelente temporada 2016/17 en líneas generales.

Finalmente, Xicu Ferrer, presidente del Formentera, continuará trabajando para diseñar una plantilla competitiva para Segunda B, con la misión de quedar lo más arriba posible para no sufrir a final de liga.