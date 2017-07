Aitor Morcillo, tercera alta del Leioa

Aitor Morcillo, en Las Llanas | Fuente: web de la SD Leioa

El Leioa anunció la contratación de su tercer jugador en lo que va de mercado de verano. Se trata esta vez del lateral Aitor Morcillo, de 22 años, que jugó la última temporada en el conjunto de Las Llanas. A pesar de su juventud, el donostiarra acumula ya cuatro temporadas en la categoría de bronce. Su debut en la categoría se produjo en la campaña 2013/14, en las filas del Real Unión de Irún. El lateral derecho pasó tres temporadas en el conjunto txuribelz, jugando más de 50 partidos. Llegó incluso a luchar por el ascenso en la 2014/15.

La pasada temporada, el jugador decidió cambiar de aires, pasando a la Margen Izquierda vizcaína, convirtiéndose en jugador riverzale. Sin embargo, la temporada se torció muy pronto para el River, que pasó todo el año en descenso y la Tercera acabó siendo su destino. Morcillo es un jugador polivalente, pudiendo jugar en ambos costados o incluso de mediocentro. En general, es un jugador muy ofensivo. Su mayor tara son sus lesiones, el año pasado solamente pudo disputar siete partidos completos.

Plan de pretemporada

Por otra parte, el conjunto de Sarriena ya ha confirmado su pretemporada, que constará de seis duelos, anunciados por el conjunto azulgrana en su página web. En general, el Leioa se medirá a rivales vizcaínos de Tercera División, aunque el enfrentamiento cumbre se producirá el 8 de agosto, frente al Mirandés.



1) Miércoles 26 de julio. Bermeo FT vs SD Leioa. 18:00 horas.



2) Sábado 29 de julio. SD Leioa vs Club Portugalete. 12:00 horas. Sarriena.



3) Miércoles 02 de agosto. CD Getxo vs SD Leioa. 19:00 horas. Fadura.



4) Sábado 05 de agosto. SD Leioa vs SD Deusto. 12:00 horas. Sarriena.



5) Martes 08 de agosto. CD Mirandés vs SD Leioa. 19:00 horas. La Charca.



6) Sábado 12 de agosto. SD Leioa vs CD Santurtzi. 12:00 horas. Sarriena.