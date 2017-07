Google Plus

Leioa: misma filosofía, distintos futbolistas (fuente Archivo VAVEL)

Domingo 14 mayo de 2017. La Sociedad Deportiva Leioa cae en Getxo por 4-3, no consiguiendo así meterse en la promoción de ascenso. Durante prácticamente toda la segunda parte del campeonato, los vizcaínos estuvieron situados en la zona de cabeza. Un irregular final de campaña les negó definitivamente el puesto que merecieron durante largos tramos de temporada A pesar de no conseguir el sueño, los de Sarriena quedaron en quinto lugar y completaron la mejor temporada de su historia. De la mano de Igor Gordobil, el conjunto vasco asombró a todo el fútbol modesto.

Los equipos revelación siempre temen al mercado de fichajes. Y el Leioa no iba a ser menos, pues prácticamente todos sus jugadores se pusieron en el mercado gracias a su gran temporada. Los rivales no son ciegos y saben captar el talento. Así lo han hecho con la entidad de Sarriena. No han pasado ni dos meses desde que finalizara la temporada y el equipo ha cambiado radicalmente. Ni Gordóbil está en el banquillo, ni muchos de los jugadores que lograron la hazaña están militando en el conjunto de la Margen Izquierda. Llegan pues, tiempos de trabajo para la dirección deportiva de la entidad, que deberá confeccionar una plantilla competitiva para volver a mantener al club en la categoría de bronce.

Una zaga en cuadro

El mercado de incorporaciones está siendo nefasto para la entidad leioztarra, puesto que prácticamente todos sus mejores jugadores se han ido. El guardameta Ángel Díez no ha continuado su relación contractual. Así pues, Urtzi Iturrioz, que acabó afianzándose como portero titular, se queda como único representante en la meta. Aldalur, incombustible en el lateral derecho, emprendió destino a Ferrol. El recién fichado Aitor Morcillo tratará así de igualar su rendimiento, aunque el listón está bastante alto. El otro lateral sigue bien cubierto por Aitor Arregi. Polanco también queda como integrante de la defensa, pudiendo jugar en varios lugares.

Picón, el central que daba estabilidad a todo el conjunto, ha cruzado la Ría para recalar en el Barakaldo. Simón, otro polivalente defensor, también ha abandonado el club. Javi Duro, la joven apuesta en la zaga, ha vuelto al Numancia tras su cesión de apenas medio año en el club vasco. Por ahora, únicamente Jon Vega continúa en el club como central, si bien es cierto que Arregi puede adoptar su posición. Los dos centrales titulares del pasado curso están ya fuera del club.

Picón, en Lasesarre (fuente Barakaldo CF)

Pérdida de referentes

En la sala de máquinas, el Leioa tendrá que prescindir del talentoso mediocentro mallorquín Pedro Capó, que ha rescindido su contrato. Mejor cubierta parece la situación en esta zona, con Aitor Córdoba y Undabarrena. La situación se torna más grave en la mediapunta. Los dos faros del equipo durante la temporada, Jorge García y Fran Sota, han abandonado el club con destinos diversos. El cántabro jugará en El Toralín con la camiseta de la Ponferradina. Por su parte, el riojano ha fichado hace pocas horas con el Racing de Ferrol, donde podrá reencontrarse con su compañero Aldalur, con el que ha compenetrado bien durante amplios tramos de la temporada.

Jorge García ya pertenece a la Ponfe (fuente SD Ponferradina)

La pérdida de García y Sota es capital para el club, ya que sin estos jugadores, el equipo pierde capacidad de creación ofensiva. Ellos han ejercido de líderes en la mediapunta y el juego del equipo ha pasado siempre por sus pies. Ellos son los clásicos jugadores termómetro: si ellos están bien, es difícil que el equipo esté mal. Este será probablemente el mayor quebradero de cabeza de los directivos del Leioa, conseguir reemplazar el hueco dejado por estos dos muy buenos futbolistas. Es fundamental acertar en este aspecto, ya que esta parcela del 105x70 es clave para el ataque de todo el colectivo.

Sin Reguís, pero con Yurrebaso y Abella

En la delantera, el Leioa tiene asegurada la continuidad del andaluz Óscar García, que renovó este verano con la entidad presidida por Javier Landeta. Silas y Álvaro Martín no continúan. Tampoco lo hizo Xesc Reguís, que regresó al Mallorca, fue fichado por el Eibar y éste lo cedió a su filial, el CD Vitoria. Pérdida sensible la del mallorquín, que rindió de menos a más y acabó cuajando una gran temporada, anotando nueve goles y regalando asistencias a sus compañeros. Los nuevos fichajes, Lander Yurrebaso e Izaro Abella, tratarán de igualar o superar estas cifras.

¿Ocho o nueve incorporaciones más?

A rasgos generales, el Leioa necesita fichar a bastantes futbolistas. En la portería, parece necesario un portero que haga competencia a Iturrioz. En defensa, la línea más debilitada en cuanto a número de bajas, hacen falta mínimo dos centrales y quizá otro par de laterales para completar una plantilla de garantías. En la sala de máquinas, es necesario otro refuerzo. Más grave parece el problema en la línea de mediapuntas, línea que tendrá que ser reforzada por un par de fichajes. La delantera en cambio, parece completa con las llegadas de Yurrebaso y Abella, aunque podría haber alguna sorpresa.

Llegada de Yurrebaso (fuente SD Leioa)

El nuevo míster, Jon Ander Lambea, debe trabajar con los jugadores que de momento tiene. Son hasta el momento en torno a la decena. La pretemporada arranca ya esta semana en Sarriena y pronto empezarán los partidos amistosos. En poco más de un mes, se acaban los preparativos y comienza lo serio, la liga. Para ese momento, Lambea espera contar con una plantilla reforzada y equilibrada en todas las posiciones. El Leioa, partiendo siempre de su humildad y bajo presupuesto, intentará permanecer otra campaña más en el bronce. Y todo con los pies en el suelo.