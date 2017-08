Entrevista. Valentín Merchán: "Somos un equipo humilde, donde nadie se relaja"

Valentín ya es uno de los líderes del vestuario. Foto: Oscar Yeste

El hijo pródigo vuelve a casa tras cinco temporadas lejos de Cornellà. Valentín Merchán regresa al Nou Municipal con el objetivo de aportar veteranía, liderazgo y compañerismo a un equipo plagado de jóvenes en una categoría tan complicada como la Segunda B. Una vuelta esperada por todos que ya es una realidad. Desde VAVEL, nos ponemos en contacto con él para que nos cuente los motivos de su regreso a casa tanto tiempo después.

Valentín ha vuelto a Cornellà tras pasar por equipos tan históricos como el Sabadell o el Llagostera. "Las dos temporadas últimas que he estado fuera que había habido un interés del Cornellà habían sido proyectos que acababan de bajar de Segunda y ambiciosos y me deje llevar en ese sentido. La experiencia no fue muy positiva y este año recibí la llamada del míster y no me lo pensé ni un segundo". Volver a casa es algo que Valentín siempre había tenido en mente.

"Tenía la espina de no haber vuelto a casa"

"Estas dos temporadas en las que he estado fuera tenía la espinita de saber que hubiera pasado si hubiera jugado en Cornellà el año que se quedan a las puertas de la promoción". El hijo pródigo regresa con la ambición de hacer cosas grandes en el club que le vio crecer como futbolista.

El defensa verde siempre saca cosas positivas de todas sus aventuras. De los vestuarios de Hospitalet, Sabadell y Llagostera, también. "He aprendido mucho de gente con más experiencia que yo, es lo que te hace enriquecerte como persona y como jugador. Saber escuchar a gente experimentada. Lo que he ido mamando de los tres equipos ponerlo a disposición del cuerpo técnico, del equipo y de la gente joven. Me encanta trabajar con los jóvenes por el hambre con el que llegan". Valentín es uno de los integrantes de la plantilla que más cariño y atención presta a los recién llegados de la etapa juvenil.

Una entidad con identidad propia

Preguntado por su nuevo técnico en la UE Cornellà, Valentín solo tiene palabras de elogio para Jordi Roger. "Me encanta su hambre, su ambición, sus ganas de querer tirar hacia arriba. Es una persona que viene desde abajo, que lleva mucho tiempo en Cornellà. Sabe que para llegar más arriba es más fácil hacerlo con los tuyos".

"Tiene un ADN que a mí me gusta. Es el equipo humilde, trabajador donde nadie se relaja. En mi vuelta he visto que la esencia no la ha perdido. Solo ha cambiado el campo y las instalaciones. Si algún día el Cornellà pierde esta esencia luchadora y trabajadora dejará de ser el equipo TOP que está siendo". De esta manera define Valentín Merchán al equipo de mayor categoría del Baix Llobregat.

El Cornellà 17-18 tiene muchas caras nuevas, entre ellas las del propio Valentín. Esto es lo que comenta el experimentado jugador de la plantilla que ha visto hasta el momento. "Lo que más me gusta es la solidaridad y el trabajo. La gente está muy por la labor de hacer lo que nos piden. Me están encantando las ganas de los jugadores de querer hacer el trabajo lo mejor posible".

La Segunda B, una categoría dura llena de históricos

La cantera del Cornellà es conocida a nivel nacional por ser una de las mejores de todo el país. Son unos cuantos los jóvenes que han realizado la pretemporada con el primer equipo y algunos de ellos formarán parte de la plantilla. Valentín destaca el trabajo de la base y elogia el hambre con la que llegan los chavales. "Los jóvenes tienen que ir despacio, pero con paso firme. Aquí en Cornellà tenemos un fútbol base envidiable. Tras Barça y Espanyol es la mejor cantera de Cataluña y es un referente a nivel nacional e internacional. Salen muy buenos jugadores, pero el salto es muy grande. No es lo mismo competir siempre con gente de tu edad a competir con alguien diez años mayor. La diferencia es enorme. Hay un periodo de adaptación, algunos lo hacen más rápido y a otros les cuesta más, pero no hay duda de la calidad de cada uno". Cabe destacar que Jordi Roger es partidario de recompensar a los jóvenes que vienen pisando fuerte, como ya hizo el curso pasado con el ya jugador del primer equipo, Ricard Pujol.

Este curso el grupo III de la Segunda B está plagado de conjunto históricos, y por consiguiente, de campos con mucha tradición. Merchán tiene claro los campos que más ilusión le hace pisar. "Son Moix, el Martínez Valero, el del Hércules y la Ciudad Deportiva del Villarreal. El Collao también me encanta por el ambiente que se crea". Campos de grandes dimensiones junto a otros con un encanto especial como el del Alcoyano.

Ambicioso como ninguno

Cuando a otros se les pregunta por el objetivo del equipo son más prudentes. Nuestro protagonista de hoy es de lo más ambicioso que existe en la Segunda B. "Soy muy ambicioso. Este en el equipo que este siempre quiero ganar todos los partidos y quiero quedar campeón".

El Cornellà se ha plantado en cuartos de Copa Catalunya tras superar tres rondas en esta pretemporada. El nuevo jugador de los de Jordi Roger explica su experiencia e invita a sus compañeros a luchar por el título. "A nivel personal, jugué con el Sabadell la Copa Catalunya y quedamos campeones. Hay mucha gente que menosprecia el torneo, incluso equipos como Barça y Espanyol que mandan a los filiales. A mí me hizo mucha ilusión poder llegar a la final y poderla ganar con un campo lleno y poder decir que soy campeón de Catalunya. A nivel colectivo, invito a mis compañeros que sigan luchando por llegar al último partido y ganarla. Es algo muy bonito. Es como en la liga regular si acabas entre los cuatro primeros juegas playoffs que es como si fuera nuestra Champions. Ganar la Copa Catalunya es un título que poca gente puede decir que lo tiene". Ganar, ganar y ganar. Un lema que define a la perfección la mentalidad de Valentín Merchán.

Pronosticando...

A principios de temporada se antoja complicado acertar los equipos que harán promoción de ascenso y cuáles perderán la categoría. Valentín se ha mojado a medias. "Mallorca, Elche, Villarreal B y Cornellà haremos playoffs. Por la parte baja espero que no baje ningún equipo catalán". Una muestra más de la ambición que tiene un grupo que este año quiere hacer historia.