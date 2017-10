VAVELbet 2ªB, las mejores apuestas de la Categoría de Bronce: jornada 12

Fotomontaje Adrian Barrios VAVEL.

Siente la emoción de cada partido, saborea la miel de la victoria. Llega a VAVEL una sección que promete dar mucho juego, llega VAVELBet 2B.

Cada jornada, nuestros expertos de @RegionalBets harán pronósticos de los partidos más interesantes de los cuatro grupos de la Segunda División B, fijándose en las cuotas de webs de apuestas deportivas nacionales e intentarán ayudar, a quienes apuestan, a escoger el signo más factible con el que poder tocar la gloria.

Arenas de Getxo - Tudelano

Más de 2,5 goles en el partido; @2.35; STAKE 1; FREE.

Nos vamos hasta el País Vasco donde se disputa un interesante partido. Ambos equipos llegan en posiciones tranquilas de la clasificación, donde los locales acumulan quince puntos mientras que los de Tudela llegan hasta los deciocho. Mirando este partido en Bet365 nos encontramos con una cuota demasiado elevada para la línea que esperábamos en este encuentro, partido en el que creemos que puede ser un partido de goles. El Arenas es un equipo que acumula siete goles a favor en cinco partidos disputados como local, mientras que el Tudelano como visitante llega hasta los nueve goles en el mismo número de partidos que jugados como visitantes, cinco.

Todo esto nos hace indicar que será un partido de goles. Una cuota 2.35 muy sugerente para incluir en esta jornada.

Las Palmas Atlético - Real Murcia

Empate apuesta no válida, Las Palmas; @3.50; STAKE 1; FREE.

Si, tenemos que admitirlo, vamos en contra del favorito. Pero es que el valor de esta apuesta es incalculable. Un filial amarillo en el que los resultados no reflejan su buen juego. Un equipo que ha sacado petróleo de visitas bastante complicadas como son el Extremadura y Cartagena. Esperamos la mejor versión del filial para mañana, Suso Hérnández se ve contra las cuerdas y de no cambiar la dinámica tendrá que dejar casi con total seguridad el cargo. El Real Murcia llega tras ganar al Granada B, en una victoria que nunca mereció, el filial granadino fue superiores a ellos durante todo el partido, pero la falta de puntería del filial les haría llevarse los tres puntos. Campo de césped artificial, muy estrecho y con bastante caucho. La posible victoria del filial amarillo en casa, no la debemos dejar escapar.

Valencia Mestalla - SD Formentera

Más de 2,5 goles en el partido; @2.10; STAKE 1.5; PREMIUM.

Pick inesperado, cuota bastante alta para la línea que esperábamos. Esperábamos la línea de over 2'5 en torno al 1'66. Es raro ver un partido donde el filial Valencianista no meta y encaje numerosos goles. Son el equipo más goleado y el que más goles hace. En los últimos ocho partidos de liga ha superado la cuota de 2'5 goles en todos ellos. Se enfrentan a un Formentera acusado por las bajas, jugadores que no están jugando en su posición y salvando partidos frente a rivales muy superiores como Bilbao y Mallorca, no creo que puedan aguantar otro partido más en siete días, sería el tercero en menos de una semana, frente a rivales muy duros. Sin duda el más de 2.5 goles a cuota 2.10 es una apuesta muy acertada.