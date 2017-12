El siglo de oro de Castilla-La Mancha

Google Plus

Afición del CD Guadalajara, temporada 2015/16 | Foto: Dani Mullor (VAVEL).

Desde que en 1977 se introdujera como una categoría intermedia entre la Segunda y la Tercera División, la Segunda División B ha perdurado con un gran número de equipos militando en esta división. Históricos del fútbol español, equipos de tránsito entre la categoría superior o posterior, debutantes que solamente se quedaban en eso, equipos que se han quedado como fijos en la división de bronce y más equipos que han estado un escalón por debajo del fútbol profesional de España durante un tiempo y han gozado del poder y del júbilo que da jugar en Segunda División B.

Pues no todos los equipos de fútbol en España han probado la denominada categoría de bronce, ya que algunos, a día de hoy, lo máximo que han podido en su historia ha sido jugar en la Tercera División o posteriores, así como adrentarse en el fútbol territorial o regional.

Castilla-La Mancha ha sido una de las Comunidades Autónomas que más presencia ha tenido en la Segunda División B. Esta temporada, los manchegos cuentan con dos equipos presentes en la categoría de bronce, CD Toledo y CF Talavera de la Reina, encuadrados en el grupo I. Una temporada más donde la Segunda B puede contar con esencia manchega en sus entrañas, y es que en el siglo XXI, la tercera categoría del fútbol español ha contado con presencia de equipos manchegos en todas las temporadas del siglo.

UB Conquense, el veterano manchego

El equipo de Castilla-La Mancha que más veces ha estado presente en la Segunda División B ha sido la Unión Balompédica Conquense. El equipo de la provincia de Cuenca ha disputado la categoría de bronce en trece de las dieciocho temporadas que se han presenciado en este siglo.

Junto al Toledo y al desaparecido Talavera CF, el Conquense estrenaba el siglo XXI en la Segunda División B. Sus trece temporadas del siglo en Segunda B son divisibles en tres etapas: la primera, seis temporadas hasta el año 2006, donde se concretaba su descenso a Tercera; la segunda, cinco temporadas desde su vuelta a Segunda B en 2007 hasta su descenso en 2012; y la tercera, desde su retorno en 2013 a la categoría de bronce hasta su ya definitivo descenso en 2015, ya que desde entonces, no ha vuelto a ascender.

Contando esta, son ya tres las temporadas en las que no se ha vuelto a ver al Conquense en Segunda B. Pese a que ha ido siendo de los mejores equipos de Tercera División disputando reiteradamente la promoción de ascenso a Segunda B, los conquenses no han podido concretar esa ansiada vuelta a la categoría.

Actualmente, se encuentra cuarto clasificado del grupo XVIII de la Tercera División.

CD Toledo, en la intersección del fútbol profesional

Aunque los neo-aficionados del fútbol podrían pensar que el Toledo ha sido el equipo que más presente ha estado este siglo en Segunda B, los toledanos han sido los segundos con más presencia por detrás del Conquense. En dos temporadas menos el Toledo ha disputado la Segunda B, pues así ha sido durante once temporadas.

El siglo XXI comenzaba con mala pata para el Toledo, ya que tras siete años en la Segunda División española, los verdes retornaban a Segunda División B, categoría de la que no lograrían subir. Cuatro primeras temporadas de siglo en la categoría de bronce y el Toledo descendía a Tercera para quedarse las siguientes cinco temporadas. En 2009, la ciudad de Toledo volvía Segunda B, pero no conseguirían mantener la categoría. A la siguiente temporada volvían a ascender, consiguientemente descender, y finalmente de nuevo retornar a Segunda B en 2013, de donde ya no se moverían.

En su vuelta a Segunda B, el Toledo lograría llegar a la promoción de ascenso tras quedar en tercer lugar, aunque no tendría éxito. Tras una irregular temporada, en la temporada 2015/16 los capitalinos volverían a disputar la promoción de ascenso como cuartos clasificados, y un año después, el Toledo disputaría su tercera promoción de ascenso en cuatro años al quedar segundo de grupo. Un sueño es, en la ciudad de Toledo, volver a Segunda como hicieron en 1993, pero a día de hoy, ese sueño parece quedar en nada.

Actualmente se encuentra décimo quinto clasificado del grupo I de la Segunda División B.

CD Guadalajara, siglo partido

Detrás de los dos equipos que superan la decena de temporadas en la división de bronce, aparece el Club Deportivo Guadalajara. Con siete presencias, el equipo alcarreño es el tercer equipo existente en la actualidad con más presencias en Segunda División B.

En dos etapas el Guadalajara ha permanecido a la categoría de bronce: por un lado, en la temporada 2007/08 el equipo alcarreño estrenaba el siglo en Segunda B tras su ascenso, permaneciendo durante cuatro temporadas hasta su descenso en 2011. Tras dos temporadas en Tercera División, el Guadalajara volvía en 2013 a Segunda B, manteniéndose durante tres temporadas hasta que, en 2016, los alcarreños volvían a la Tercera División.

Actualmente se encuentra tercer clasificado del grupo XVIII de la Tercera División.

La Roda CF, el 'trotagrupos' manchego

Seis temporadas han presenciado la gente natural de La Roda a los rojillos en la Segunda División B. Un único ascenso a la división de bronce que sería suficiente para que estos se vieran en la categoría.

Tras ascender en 2011, siendo campeón de grupo, La Roda CF debutaba en la categoría de bronce y se mantenía en Segunda B hasta la pasada temporada. Su posición geográfica, siendo el sudeste peninsular, provocó que durante su estancia se encuadrara a veces junto a los demás equipos de Castilla-La Mancha u otras veces junto con los equipos del sur, mayoritariamente andaluces y murcianos. Su debut no fue nada vulgar, ya que quedó como noveno clasificado de grupo y clasificó para la Copa del Rey.

Actualmente se encuentra décimo quinto clasificado del grupo XVIII de la Tercera División.

Albacete Balompié, un histórico de paso

Posiblemente el mejor equipo de fútbol de Castilla-La Mancha a nivel nacional (es el único que ha jugado en Primera División). Sin embargo, esto no puede ser aplicado a la Segunda División B. El Albacete Balompié ha jugado durante cuatro temporadas en la categoría de bronce, dos descensos de Segunda que coincidían con la peor etapa del equipo albaceteño.

El equipo albaceteño se le conoce como un histórico del fútbol español debido a sus etapas en la Primera División (siete temporadas en toda su historia). Además, en la temporada 1991/92 rozó los puestos europeos tras quedar séptimo clasificado en Primera División. Sin embargo, en los últimos años se le conoce como un equipo ascensor, ya que milita entre la Segunda División y la Segunda División B y, al poco de conseguir y un ascenso, desciende, y viceversa.

Tras empezar el siglo XXI en Segunda División, el equipo albaceteño volvería a Primera en 2003, categoría donde se mantendría durante dos años. No pisaría la Segunda B hasta llegado el año 2011, donde un descenso mandaría al Albacete a la categoría de bronce. Tres años después, volvería a Segunda División, donde se mantendría hasta la pasada temporada, volviendo a Segunda B. Tras quedar primero de grupo y, pese a que perdió la ronda de primeros clasificados, volvería a Segunda División.

Actualmente se encuentra décimo tercero clasificado de la Liga 1|2|3, siendo el equipo manchego en mayor categoría.

UD Socuéllamos, su etapa pletórica

Vistas las provincias de Cuenca, Toledo, Guadajalara y Albacete, faltaba una para completar las cinco provincias que geográficamente pertenecen a Castilla-La Mancha. Es el caso de Ciudad Real. Sin embargo, no es de destacar lo que es Ciudad Real capital, sino una de sus poblaciones. Se trata de Socuéllamos, con tres presencias en Segunda División B.

El equipo ciudadrealeño conseguía por primera vez en su historia el ascenso a Segunda División B en 2014. Su debut en la categoría de bronce sería notable, puesto que lograba finalizar la temporada en la parte alta de la tabla. La temporada siguiente, el equipo socuellamino entraba en promoción de ascenso tras quedar tercero clasificado del grupo II, solamente por detrás de Real Madrid Castilla y Barakaldo y por delante de otros equipos castellano-manchegos como Toledo, La Roda, Guadalajara y Talavera (estos dos últimos descendieron), pero el sueño se acabaría tras caer en primera ronda. La tercera temporada consecutiva (y última a día de hoy) fue totalmente diferente y catastrófica respecto a la anterior, ya que el equipo socuellamino quedaba como antepenúltimo clasificado y descendía a Tercera División, poniendo fin a la mejor etapa de la historia del club.

Actualmente es segundo clasificado del grupo XVIII de la Segunda División B, solamente por detrás de Villarrobledo.

CF Talavera de la Reina, ascensor tras la refundación

De los siete equipos que a día de hoy siguen vivos y han militado en la Segunda División B, el CF Talavera de la Reina es el equipo más joven y además, el equipo que menos temporadas ha jugado en Segunda División B. Dos ascensos en Tercera que le han permitido disputar la categoría de bronce en dos de las últimas tres temporadas. Tanto en esta temporada como en la 15/16, la Segunda B pudo contar con la ciudad de Talavera entre sus equipos.

Fundado en 2011, Talavera de la Reina volvía a disfrutar del fútbol después de la desaparición del CF Talavera, equipo antecesor a este. Primera temporada y primer ascenso, con el retorno de la ciudad talaverana a Tercera División. La temporada siguiente estuvo cerca de ascender a Segunda B, aunque una derrota en la eliminatoria ante el Arenas de Getxo haría que ese objetivo se esfume. Dos años más tarde, la ciudad de Talavera volvía a ver al equipo de su tierra en Segunda División B.

Un año en el que el CF Talavera de la Reina compartió grupo con otros cuatro 'vecinos': Toledo, Guadalajara, Socuéllamos y La Roda. Su estancia en Segunda División B duraría solo un año, pues los talaveranos descendieron a Tercera División. En la pasada temporada, el Talavera lograría volver a Segunda B tras quedar primero en el grupo XVIII de Tercera y ganar la correspondiente eliminatoria.

Actualmente se encuentra noveno clasificado del grupo I, encuadrado con el CD Toledo.

Los desaparecidos, mártires manchegos

Además de los mencionados, otros equipos han jugado la división de bronce y posteriormente desaparecieron tras no poder mantener al equipo en la categoría, descensos administrativos o malas rachas económicamente tras descender de categoría que supuso poner punto y final a la vida del equipo. Aquí podemos encontrar tres casos: CF Talavera, CD Puertollano y Tomelloso CF, tres equipos desaparecidos aunque resurgieron en otra sociedad y a día de hoy deambulan por el fútbol español.

El primer caso a mencionar es el del Talavera CF. El 'antecesor' del actual CF Talavera de la Reina militó en la Segunda División B en ocho ocasiones. Siendo uno de los equipos manchegos que fundaban el siglo XXI en Segunda B, se mantendría en Segunda B hasta la temporada 2008/09, cuando los talaveranos descendieron a Tercera División y, a partir de ahí, comenzó el declive del equipo hasta su desaparición en agosto del 2010. Su descendiente es el CF Talavera de la Reina, único de los desaparecidos en volver a Segunda B.

El caso del CD Puertollano también es reseñable. Tras completar su sexta temporada en la categoría de bronce, 2011/12 fue la última temporada en el que el equipo de la provincia de Ciudad Real se vio por la Segunda B. Pese a que logró salvar la categoría quedando a mitad de tabla con diez puntos por encima del descenso, el Puertollano descendió administrativamente a Tercera, un descenso que dejaría al equipo moribundo y a una categoría donde pasaría sus últimos años de vida. Su descendiente es el Calvo Sotelo Puertollano, equipo militante del grupo I de la Primera Preferente.

El mismo final que Talavera y Puertollano tendría Tomelloso. El equipo tomellosero militó en Segunda B durante dos años, bastante menos que los otros dos clubes desaparecidos. Tras su ascenso en 2003, el Tomelloso entraba en Segunda B afrontando la temporada 2003/04 y conseguía mantener la categoría, aunque a la temporada siguiente no lograría repetir la gesta, puesto que volverían a Tercera División. Unos años más tarde, el Tomelloso desaparecería. Su descendiente es el Atlético Tomelloso, club militante del grupo XVIII de la Tercera División.

Otros casos

Además de estos diez casos, también es reseñable el caso del Albacete Balompié 'B'. El filial del Albacete estuvo cerca de disputar la Segunda B; sin embargo, un descenso del primer equipo supuso que el filial se mantuviera en Tercera División.

