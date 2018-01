En 30 toques con Juanmi | Foto: CCD Cerceda

En este seria de interesantes entrevistas en "en 30 toques" conocemos el lado más personal de Juanmi. El lateral izquierdo de 24 años milita en el CCD Cerceda, equipo perteneciente al Grupo I de la Segunda División B. A pesar de su juventud, distintas aficiones han podido disfrutar de su juego.

1. Nombre

Juan Miguel Heredero García.

2. Edad

24 años.

3. Lugar de nacimiento

Albacete.

4. Trayectoria deportiva

Categorías inferiores Albacete Blmp, CD Leganés (2B), Real Valladolid Promesas, La Roda CF, UD Somozas, CD Tudelano, actualmente CCD Cerceda.

5. Apodo

Mis amigos me llaman "Miju".

6. Su mejor partido

Uno en especial fue mi debut con el CD Leganés frente al Avilés.

7. ¿Quién le inculcó el interés por el fútbol?

Mi padre

8. De no ser futbolista, ¿qué habría sido?

Nutricionista, o algo relacionado con el deporte.

9. Vicios y virtudes

Series y cine. Hacer reír a la gente.

10. La jugada soñada

Un gol después de una jugada elaborada que de un ascenso

11. El partido soñado

Sueño con llegar a la élite por lo tanto, cualquiera de ellos.

12. Un sueño futbolístico

Jugar en Primera División.

13. La pesadilla confirmada

Las lesiones.

14. Una espinita clavada

Llevo dos años que no consigo terminar la temporada por diferentes lesiones, espero que esta no sea así y me quite esa espina.

15. Un estadio

Old Trafford

16. Un equipo

Real Madrid

17. Un entrenador

Pablo Alfaro. Depósito mucha confianza en mí e hizo que valorase este deporte.

18. ¿El mejor consejo recibido?

Lucha por tu sueño.

19. ¿Qué es lo que más te gusta de la Segunda División B?

La igualdad entre todos los equipos. Cualquiera puede ganar a cualquiera.

20. ¿Y lo que menos?

Es una categoría de nivel profesional pero demasiado olvidada.

21. Jugador favorito por líneas:

A) Portero: Víctor Valdés

B) Defesa: Roberto Carlos

C) Medio: Andrés Iniesta

D) Delantero: Ronaldo Nazario

22. ¿Qué te ha dado y que te ha quitado el fútbol?

Alegrías, ascensos, madurar cómo persona al salir de casa, codearme con gente muy personal.

Malos momentos, estar a muchos km de tu gente, lesiones.

23. ¿Cuál ha sido el jugador que más le ha impresionado?

Ronaldinho, era y sigue siendo un jugador que asombra a cualquiera, daba envidia ver como hacía lo que quería con el balón.

24. ¿Con qué compañeros relacionas las siguientes palabras? (pueden ser actuales o de equipos pasados?

A) Ídolo: Sebastián Corona (CD Leganés)

B) Promesa: José Arnaiz (Real Valladolid)

C) Humildad: Mario Barco (UD Somozas)

D) Gracioso: Fernando Delgado (CD Tudelano)

E) Despistado: Samuel Delgado (Albacete Blmp)

F) Amigo: Juanjo Nieto (Real Valladolid)

25. Fuera de los terrenos de juego:

A) Una película: En busca de la felicidad

B) Un libro: Correr o morir (Kilian Jornet)

C) Un lugar: Muchos: Port Saplaya en Valencia, Albacete (mi casa), Torrevieja y Cala Des Morts (Mallorca)

D) Un hobby: Deportes de resistencia, documentales...

26. ¿Qué palabra no existe en tu vocabulario?

Rendirse

27. Una frase:

Protege y lucha tus sueños, están por cumplir

28. ¿Supersticiones antes de jugar?

Besar un trébol, colgarme una cadena de mi abuelo, entrar con el pie izquierdo y tocarme el talón.

29. Mójese sobre el final de la temporada

Tenemos muy buen equipo pese a la posición que ocupamos. Confío mucho en salir de esta situación y acabar en mitad de la tabla.

30. Un mensaje para la su afición

Somos un club pequeño al igual que su pueblo, deberíamos de unirnos todos para hacer de Cerceda un lugar más conocido haciendo más grande este club, no dejen de animar y apoyarnos.