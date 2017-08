Aketxe, dinamita para el ataque albinegro

Google Plus

Aketxe disputa un balón con la camiseta de la Cultual Leonesa (Vavel.com)

Se hizo de esperar, pero ha merecido la pena. El Cartagena ya cuenta con uno de sus delanteros para esta temporada. Isaac Aketxe será uno de los encargados de perforar la portería contraria en el equipo dirigido por Alberto Monteagudo. El culebrón en la delantera, presente desde el último mercado invernal, va llegando a su fin a falta de la incorporación de otro "nueve".

El club de la trimilenaria se hace con los servicios de un jugador que acaba de cumplir los 28 años, mide 1,80 metros y que destaca por su buen golpeo de balón, tanto disparando a puerta, como encargado de poner en movimiento las jugadas ensayadas. A pesar de su no excesiva altura, es un buen rematador de cabeza, y su rendimiento aumenta cuando cuenta con espacios. Se formó en las categorías inferiores del Athletic de Bilbao, y con 16 años salió de la cantera rojiblanca para terminar de formarse en el Arenas de Getxo, donde disputó cuatro temporadas con un muy buen rendimiento, lo que le llevó de vuelta a Bilbao para jugar en el segundo equipo del Athletic.

Su buena actuación le permitió incluso disputar algunos minutos con el primer equipo, debut que se produjo en 2009 ante el Villarreal.

La temporada siguiente sale cedido al Sestao River, con quien consigue un destacado papel anotador. Sus 17 goles fueron clave para que el club lograra el ascenso a Segunda B.

Esta cifra no fue suficiente para renovar su contrato con el Athletic, y fue el Eibar quien lograría hacerse con él. Sin embargo, contó muy poco para el entrenador, quien apenas le puso a jugar en seis ocasiones, por lo que a mitad de temporada forzó su salida al filial de la Real Sociedad.

Tras pasar de nuevo por las filas del Eibar, disputa una temporada en el Sestao River, tras la cual llega al club donde se destapó en la faceta goleadora, la Cultural Leonesa, donde logró anotar 32 goles en dos temporadas: 20 en la primera, y 12 en la segunda.

Tras abandonar la Cultural, recala en el Albacete (último club antes de llegar al Cartagena), donde las lesiones no le permitieron mostrar su máximo nivel, pero sí lograr un nuevo ascenso, esta vez a Segunda A.

A pesar de que su llegada al Cartagonova ilusiona a la afición local, el club sabe que necesita incorporar otro delantero, ya que Aketxe muestra su máximo nivel cuando juega complementando a un 'nueve' puro. Son varios los nombres que se han barajado durante este verano para completar el ataque del conjunto cartagenero, entre los que destacan Arruabarrena y Gorka Santamaría. La llegada de uno de ellos, junto con la incorporación de Moussa (delantero sub 23 procedente del filial del Leganés) terminaría por cerrar una delantera que está trayendo de cabeza a la directiva, y que -a excepción de algunos retoques- es la última línea a completar para cerrar una plantilla que permita al Efesé luchar por el ascenso a la categoría de plata del fútbol español.