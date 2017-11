Otra vez arriba

El Real Jaén tras su encuentro este pasado domingo contra el Mancha Real ha conseguido establecerse entre los cuatro primeros, un hecho que no se daba desde la primera jornada de liga del pasado año, cuando el conjunto lagarto militaba en el grupo IV de Segunda División B.

Derbi provincial

Actualmente, el conjunto de Salva Ballesta compite en el grupo IX de la Tercera División del fútbol español. A pesar de la entidad del club, el equipo jiennense no había conseguido alcanzar los puestos que permiten jugar las eliminatorias de ascenso hasta este último fin de semana. El conjunto blanco logró llevarse el derbi provincial por 2-0, sin embargo a pesar de parecer un resultado fácil fue un partido muy disputado que no se inclinó por ningún equipo hasta los momentos finales del partido. El conjunto manchego bien posicionado mantuvo las tablas en el marcador hasta que el ex jugador blanco Óscar Quesada fue expulsado por doble amarilla. A partir de este momento, ya con 1-0 en el electrónico el Real Jaén superó con creces al rival. Sin embargo el partido comenzó espeso de cara al espectador sin ocasiones claras para ningún equipo. El Mancha Real bien replegado en su propio campo aguantó las acometidas de la escuadra lagarta. Todo pudo cambiar en el ecuador del primer período cuando el flamante delantero portugués del Real Jaén, Luizinho, envió un disparo a la cruceta de la portería de Adri en un mano a mano claro para poner a su equipo por delante. Con la primera ocasión recibida llegaron las siguientes, entre ellas destacamos una gran parada del ex guardameta blanco tras un magnífico y veloz disparo de Migue Montes o un disparo algo desviado de Cervera. Con pocas oportunidades de gol, aunque bastante claras, y un dominio escandaloso del Real Jaén llegamos al descanso.

La segunda parte comenzó de la misma manera que los minutos anteriores, aunque cabe destacar que el equipo verde con Óscar Quesada como timón dio un paso adelante causando el murmullo en la grada, Salva Ballesta para erradicar esta incómoda situación sacó al verde a Manolillo, que aportó profundidad y velocidad en el juego jiennense. El gol blanco llegó en los peores momentos de juego en una falta lateral que cabeceó casi sin quererlo el central Ramón, un jugador que no suele anotar muchos tantos, sin embargo, la temporada pasada también marcó en La Victoria aunque militaba en el Mancha Real. Con este tanto el dominio lagarto fue aún mayor, además Óscar Quesada fue expulsado tras segunda amarilla en un lance del juego con Migue Montes. El conjunto manchego con un jugador menos intentó mantener el resultado hasta los minutos finales de juego, aunque sin éxito, pues en el último minuto de encuentro, Manolillo superando en una veloz cabalgada a los rivales colocó el segundo de la tarde en el marcador. Así finaliza un encuentro difícil para el Real Jaén, pese a que el marcador mostrara otra visión.

Incorporaciones

Al conjunto de la capital se le están complicando algunos partidos como visitante puesto que el terreno de juego no se ajusta a sus características de juego, campos pequeños que evitan las jugadas de pase del Real Jaén, sin embargo La Victoria se muestra como un fortín infranqueable. Este es el motivo por el cual el equipo se sitúa en cuarta posición. Posiblemente el periodo de “profesionalización” que atraviesa el club le esté privando de estar más cerca de los filiares que encabezan el grupo ya que las continuas entradas y salidas provocan un ambiente de temor en el vestuario. Sin embargo la llegada de futbolistas como Juan Carlos o Luizinho ha mostrado una sensación de solidez en el juego.

Próximo encuentro

Este domingo, el Real Jaén afronta uno de los choques más relevantes de la temporada al enfrentarse al segundo clasificado la U.D Almería B en el estadio de los Juegos del Mediterráneo, un escenario idílico para afianzarse en la zona noble de la tabla.