Jorge Ortí: "Hemos hecho una gran primera vuelta y queremos acabarla bien"

Jorge Ortí ante el Lealtad de Villaviciosa. | Foto: Alberto Brevers (VAVEL.com).

La Cultural y Deportiva Leonesa afrontará este domingo en las Instalaciones Deportivas de Tajonar el último encuentro de la primera vuelta. Además, el choque ante Osasuna Promesas servirá para cerrar un año 2016 que termina de la mejor forma posible: con el conjunto culturalista en lo más alto de la clasificación. En la previa del encuentro, Jorge Ortí atendió a los medios de comunicación y valoró la situación del club y la suya en particular.

"Con muchas ganas, saldremos a intentar conseguir los tres puntos", así de seguro se mostraba en la sala de prensa Jorge Ortí. El delantero culturalista afirmó que el equipo se encuentra "con mucha ilusión, sabemos que hemos hecho una gran primera vuelta y queremos acabarla bien". El atacante no escondió su felicidad por el buen momento que vive el equipo: "Han salido las cosas muy bien, también hemos trabajado muy bien y en los resultados se ve el trabajo de todos los días".

"Tenemos que ser nosotros mismos y hacerlo como hasta ahora y salir allí a conseguir la victoria".

"No nos sorprende porque sabemos que tenemos un gran equipo, muy competitivo", explicó el jugador culturalista. Jorge Ortí tiene claro que hay que "seguir la buena dinámica que tenemos e intentar sacar los tres puntos". Aunque no será un choque sencillo, ya que "los filiales son capaces de lo mejor y de lo peor". A pesar de ello, el atacante tiene la 'receta' para sumar los tres puntos este domingo: "Hay partidos muy complicados, tienen buenos jugadores que surten al primer equipo y son difíciles de jugar. Tenemos que ser nosotros mismos y hacerlo como hasta ahora y salir allí a conseguir la victoria que sería muy importante acabar así".

En cuanto a su rendimiento particular tiene claro que "trabajo día a día para jugar lo máximo posible". Jorge Ortí aseguró que "las oportunidades que tengo trato de aprovecharlas todo lo que puedo y, de momento, me están saliendo bien las cosas. El delantero no dudó en asegurar que "todos los que estamos en el vestuario queremos jugar". "Sabemos que no se pueden jugar todos los minutos que esperamos cada uno, pero simplemente trabajar día a día. Somos un vestuario muy bueno, tenemos muy buena relación todos y a seguir así porque es la base", aseveró el zaragozano.