El Guijuelo viaja a Galicia sin Ayub ni Adriá

Manu Dimas y Néstor Gordillo durante un entrenamiento | Foto: CD Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo afronta este sabado a las 15:45 horas de la tarde la decimo novena jornada de la liga que los enfrentara al Celta de Vigo B. El equipo viaja con muy buenas sensaciones tras golear en la pasada jorna de liga al Club Deportivo Palencia por 6-0. Pero el equipo sigue con la necesidad de recuperar sensaciones, y encadenar dos victorias seguidas para alejarse de los puestos de descenso.

Solo se quedan fuera de la convocatoria los tres jugadores lesionados; Ayub El Harrak, que sigue recuperandose de la lesión en la rodilla, de la que fue operado el pasado mes de octubre. Adriá Granell recuperandose tras recaer y sufrir otra rotura de menores dimensiones en la misma zona del gemelo donde sufrió una rotura de 10 centimetros en la tercera jornada de la liga. El jugador sigue trabajando al margen y el Club espera su regreso para el mes de febrero.

A las bajas de larga duración de Ayub El Harrak y Adria Granell, hay que sumar la baja de Jonxa Vidal, también por lesión. Pero el jugador bilbaino tendrá una recuperación mucho más rápida que la de sus compañeros. Los tres jugadores tratarán de recuperarse para estar en perfectas condiciones y lo antes posible a las ordenes de Jordi Fabregat.

Jonathan Martin, el capitan del conjunto charro, vuelve a la convocatoria tras recuperarse de la lesión pero no jugara de titular. Jordi Fabregat dispondrá sobre el cesped de Barreiro un once inicial que cuente con los habituales titulares y teoricos suplentes, aunque no se descarta ningún cambio en el centro del campo.

Convocatoira del Club Deportivo Guijuelo ante el Celta de Vigo B:

Porteros: Kike Royo y Carlos Morales.

Defensas: Aitor Aspas; Jonathan Martin; Héctor Martinez; Álvaro Pérez; Ángel Sanchez; Antonio Ayala.

Centrocampistas: Raúl Ruíz; Carles Marc: Maike Fernandez; Néstor Gordillo; Jorge Juliá; Pepe Carmona; Julian Luque; Piojo.

Delanteros: Manu Dimas y Antonio Dimas.