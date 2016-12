Celta de Vigo B - CD Guijuelo: a por la segunda victoria consecutiva

Google Plus

Fotomontaje de José Mendoza para el Grupo I de Segunda División B.

El equipo chacinero, tras su recienciente victoria ante el Palencia, ha trabajado con la mente puesta en el partido que los enfrenatará al Celta de Vigo B para intentar conseguir los tres puntos y despedir el año de la mejor forma posible. El Club Deportivo Guijuelo cuenta con las bajas de Ayub El Harrak, Adria Granell y Jonxa Vidal.

El Guijuelo afronta el partido con optimismo

Tras la goleada por parte del club chacinero en la pasada jornada, todo sabe mejor y esta semana de trabajo ha sido afrontada con muy buenas sensaciones tras salir de los puestos de descenso.

Durante toda la semana el equipo a trabajado con 16 jugadores de campo más los dos porteros, debido a las bajas de Ayub El Harrak y Adria Granell, a las que se suma Jonxa Vidal, con molestias en el pubis, se ha decidido que no va a arriesgar para estar disponible ante el Celta B, debido a que estas molestias pueden empeorar.

El capitan, Jonathan Martín, ha vuelto a los entrenamientos y si está disponible para el partido del sábado, pero todo apunta a que no formará parte del once inicial, por lo que la pareja formada por Héctor y Ayala partirá desde el minuto cero, si no hay ningún contratiempo.

Jordi Fabregat como todas las semanas, ha estado muy implicado en los entrenamientos, haciendo incapié en las conexiones de ataque. Durante los entrenamientos hemos podido ver como los jugadores realizaban ejercicios de aperturas de banda y centros para mejorar a la hora de rematar. Además, la salida de los delanteros al medio para recibir, abrir y poder rematar junto a los jugadores de la banda contraria. El equipo también ha trabajado las faltas laterales, a la hora de mejorar la estrategia.

Antes de finalizar los entrenamientos, los jugadores han realizado varios partidillos en campo reducido para mejorar el toque del balón y poder sacar el esférico con fluidez en determinados momentos, mejorando diversas acciones que pueden generar peligro al equipo contrario.

Por su parte, el Celta de Vigo B, es un equipo muy joven que está siendo uno de los conjuntos más fuertes de estre grupo I de la Segunda División B. En un equipo que disfruta tocando el balón, y que cuenta con jugadores con mucha velocidad y capacidad para hacer diagonales y generar espacios.

Un delantero histórico

Borja Iglesias, ya forma parte de la historia del club gallego, y es que en la pasada jornada marco su gol 53 con la camiseta del Celta, siendo el máximo goleador del equipo tras superar a Goran Maric.

Las pasadas temporadas la balanza se decantó por el Club Deportivo Guijuelo y es que en los últimos tres enfrentamientos entre el Celta de Vigo B y el Club Deportivo Guijuelo se han saldado con una victoria para los locales, un empate y una victoria para el Guijuelo. En cambio en las tres últimas visitas del Celta de Vigo B al Municipal de Guijuelo, el equipo chacinero se ha llevado las tres victorias.

Listas de convocados:

Celta de Vigo B: Néstor; Iván; Ángel; Kevin; Castellano; Samu; Roger Riera; Robert Costa; Diego Alende; Agus Medina; Juan Ros; Gus Ledes; Borja Fernandez; Brais Méndez; Adrián; Juan Mera; Joao; Borja Iglesias e Hicham

Club Deportivo Guijuelo: Kike Royo; Carlos Morales; Aitor Aspas; Jonathan Martín; Raúl Ruíz; Álvaro Pérez; Ángel Sanchez; Antonio Ayala; Carles Marc; Néstor Gordillo; Maiki Fernandez; Jorge Juliá; Pepe Carmona; Julian Luque; Piojo; Manu Dimas y Antonio Pino.

Posibles alineaciones: Celta de Vigo B vs. CD Guijuelo

Celta de Vigo B: Iván; Agus; Roger; Allende; Samu; Borja Fernandez; Gus Ledes; Hicham; Brais; Juan Mera y Borja Iglesias.

Club Deportivo Guijuelo: Kike Royo; Raúl; Antonio Ayala; Héctor; Aspas; Carles; Julian Luque; Manu Dimas; Piojo; Antonio Pino y Néstor Gordillo.