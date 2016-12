Racing de Ferrol - Arandina: en busca de vacaciones tranquilas // Fotomontaje: Jose Mendoza

Racing de Ferrol y Arandina se enfrentan este sábado (18.00 horas) con el periodo navideño de fondo. Y es que actualmente la necesidad aprieta a dos conjuntos que hoy por hoy no están donde a principio de temporada fijaron su objetivo. Tener unas vacaciones tranquilas (dentro de lo que cabe) pasa por sumar los tres puntos en A Malata.

Tímida recuperación

El Racing de Ferrol no atraviesa un buen estado de forma si hacemos referencia a la clasificación. Los gallegos, con 20 puntos, se encuentran en la duodécima posición (solo tres por encima del descenso, puestos que hace unas semanas llegaron a pisar). Las circunstancias han cambiado mínimamente para la escuadra ferrolana, que ha experimentado una tímida mejora con el regreso al banquillo de Miguel Ángel Tena.

El técnico verde ha logrado que su equipo encadene tres partidos consecutivos sin perder, pero sigue siendo endeble en casa, donde ha sumado seis derrotas y solo ha vencido en dos ocasiones. Cambiar la dinámica en A Malata se antoja imprescindible para un equipo que por presupuesto, plantilla y masa social debe estar mucho más arriba.

Reducir los goles recibidos también es una asignatura pendiente para el Racing de Ferrol, que ha encajado 22 dianas en lo que va de liga. No por ello es un equipo débil; está en crecimiento. Finalizar la primera vuelta con 23 puntos no sería un registro del todo malo teniendo en cuenta lo que costó arrancar a un equipo que levemente se ha recuperado, aunque se mantiene lejos del objetivo. Para este sábado Tena podría no contar con Pablo Rey y Sergio Martín, que junto a Catalá no entraron en la convocatoria del último choque del cuadro verde.

En todo caso, será un partido especial para la escuadra ferrolana, que esta semana perdió a su presidente. Además, se han fijado entradas a cinco euros para quienes contribuyan en la recogida solidaria de alimentos que ha preparado para este sábado el Racing de Ferrol.

Cambio de ideas

La Arandina por su parte no llega demasiado bien al feudo verde. Los de Emilio Ferreras acumulan tres derrotas consecutivas que han mermado el buen estado de forma que parecía tener el cuadro ribereño al encadenar cinco jornadas seguidas sin conocer la derrota. Los problemas defensivos y la falta de puntería siguen penalizando a un equipo que no termina de solventar sus infortunios y su nulo acierto en las áreas.

Por si fuera poco, la enfermería blanquiazul sigue albergando a algunos efectivos como Mauri, Javi Jiménez o Pablo Trigueros, que hasta la segunda vuelta no podrán reaparecer. A ellos se suma por sanción Edu Payá, y hasta última hora se mantendrá la duda de Sergio Noche, que por problemas personales podría no comparecer en A Malata. La única parte positiva es que Ferreras recupera a Rubén Arroyo.

El técnico madrileño, vistas las circunstancias, deberá recomponer -una vez más- la zaga. La otra duda se sitúa en ataque. Javi López y Jefté no terminan de convencer y Manquillo se retiró en el partido ante el Pontevedra visiblemente afectado por el cambio, que no acogió de muy buenas maneras. El ex del Alcorcón no está gozando de la continuidad que desea y buscará aprovechar una nueva oportunidad para presentar su candidatura como delantero referente de una Arandina que quiere marcharse con algo de tranquilidad al periodo vacacional.

El partido comenzará a las 18 horas de este sábado y será supervisado por el colegiado cántabro José Antonio López Toca. Aquellos que deseen seguirlo podrán hacerlo por la web de la televisión gallega.

Posibles onces

Racing de Ferrol: Paisa; Velayos, Churre, Nano, Diego Maceira, Felip, José Cruz, Armental, Bicho, Dani Benítez y Joselu.

Arandina: Montiel; Ruba, Rubén Arroyo, Garcés, Charlie Took; Saúl, Leo Ramírez; Carlos Portero, Omar, Jefté y Javi López.