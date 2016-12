Jordi Fabregat "Para mi juegan todos de inicio"

Jordi Fabregat durante el partido de copa ante el Atlético de Madrid | Foto: CD Guijuelo

Tras la pasada jornada en la que el CD Guijuelo acabó goleando al Palencia, Jordi Fabregat ha hablado de como ha visto a los jugadores durante esta semana: "Los jugadores el día del partido después de tanto tiempo se vieron como sin capacidad para celebrarla y me han demostrado durante la semana que la victoria les da otro estado de ánimo, los veo entrenando bien, los veo contentos, seguros y conscientes de la importancia del partido".

El equipo chacinero visita el sábado 17 al Celta B. "Son gente joven que tienen muchas facultades, son equipos filiares pero al mismo tiempo tienen la inmadurez futbolistica que tienes que aprovechar, no debemos dejarles correr, que no tengan mucho espacio y al mismo tiempo saber que no les ponemos dejar tiempo para pensar ni que sean los dueños del balón", explicó el técnico.

El Guijuelo cuenta con dos bajas de larga duración que son Ayub El Harrak y Adriá al que se le ha sumado Jonxa. En cuanto a los jugadores con los que cuenta el mister ha declarado: "Esta semana han entrenado 16 jugadores de campo y los dos porteros, está Jonxa lesionado junto a Ayub y Adria. Jonathhan si esta pero de entrada es dificil que juegue. Para mi juegan de inicio los 16 de campo y los dos porteros, y que no puedan salir de inicio no quiere decir que no les tenga confianza, por lo tanto, lo dificil para un entrenador cuando se termina un partido con esa victoria holgada es como gestionar a los jugadores y ellos me lo dejan muy fácil hasta ahora se han comportado exquisitamente tanto los que han jugado de inicio como los que no han participado"

Jordi Fabregat lleva cuatro partidos como entrenador del Club Deportivo Guijuelo, de los resultados e impresiones obtenidas durante estos encuentros comentó: "De los cuatro partidos de mi etapa si me han parecido los resultados injustos, en el primer partido lo empatamos en el minuto 88 en una jugada desafortunada y en el Sardinero, la iniciativa el juego y en muchas cosas superamos al Racing de Santander, salvo en el marcador y me fui contento del campo del Racing. De los tres puntos de esta semana los conseguimos con demasiada holgura , pienso que fue demasiado fácil para el tiempo que llevamos sin ganar y eso no se asimila con facilidad, como puede ser que ganemos 6-0 y llevemos nueve jornadas sin conocer la victoria. Eso es fútbol, es el día a día."