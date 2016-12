Burgos CF - CD Boiro: a acabar bien un año histórico

Google Plus

Con las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina, Burgos CF y CD Boiro despiden el año con un choque en el que se ponen en juego más que tres puntos. La victoria puede significar para ambos un punto de inflexión que suponga un impulso de cara a empezar 2017 más cerca del objetivo de la permanencia, ya que tanto castellano-leoneses como gallegos se encuentran sumidos en la zona baja de la tabla. Lo que es indudable es que los dos conjuntos se despiden en El Plantío de un año mágico que queda para siempre en las páginas doradas de ambos clubes.

Habemus presidente

Con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, el Burgos CF logó el año pasado cuajar una temporada más que notoria de la mano de Ángel Viadero, ahora entrenador del Racing de Santander. Después de terminar en 5ª posición, a solo un tiro de piedra de los puestos de playoff, el conjunto burgalés arrancó esta temporada 16/17 con Paco Fernández en el banquillo y con permiso para soñar en un posible ascenso, o al menos pelear por los puestos nobles, tras el gran final de campaña que se marcaron la temporada pasada.

José Luis García fue elegido nuevo presidente del club burgalés

Pero la temporada no ha empezado como se esperaba en El Plantío. Un mal arranque de campaña provocó la salida de Paco Fernández y Manix Mandiola pasó a ocupar el banquillo blanquinegro y tras semanas de duro trabajo, el técnico eibarrés ha logrado reconducir el rumbo que llevaba el equipo y ponerlo a solo dos puntos de los puestos de salvación.

Esta semana las miradas en Burgos han estado puestas en las elecciones a la presidencia del club. En el día de ayer los socios votaron entre las candidaturas de Angélica Basurto y la de José Luis García, saliendo este como vencedor y siendo elegido como presidente de la entidad. En una jornada en que la participación por parte de los socios no superó el 55%, la candidatura “Ahora si” se alzó como la gran triunfadora en las que pueden ser las últimas elecciones del equipo si finalmente se convierte en Sociedad Anónima Deportiva. En cuanto a la actualidad deportiva, la afición tiene la mirada puesta en la enfermería, ya que esta semana Uxío y Ramos han recibido el alta médica y apuntan al partido ante el Boiro, mientras que Andrés González será duda hasta el último momento.

Un año inolvidable

Se marcha 2016 y Barraña se despidió de un año mágico con un empate en el que dominó de principio a fin a todo un Racing de Ferrol. Algo que hace un par de temporadas parecía impensable, cuando el CD Boiro era un recién ascendido en Tercera. Ahora por el feudo boirense han pasado equipos de la talla del Racing de Ferrol, el Racing de Santander o la Ponferradina y los de Fredi Álvarez se han codeado con todos ellos, demostrando que no están en Segunda B de turismo, sino para quedarse.

El Boiro necesita la victoria para acercarse a la permanecia

Con los goles de Romay y Yahvé ante el Caudal Deportivo de Mieres todavía en la retina de muchos aficionados boirenses, los parroquianos de este modesto club de la Ría de Arousa se preparan para un 2017 lleno de emociones donde quiere mantener vivo el sueño de la permanencia. A solo dos puntos del objetivo, tras la primeras dieciocho jornadas el conjunto barbanzano ha logrado cosechar más futbol que resultado. A pesar de haberse labrado en muy poco tiempo un nombre y fama de ser un equipo correoso que propone un futbol muy atractivo para el espectador, la escuadra boirese no ha obtenido el premio que por juego se hubiera merecido en la mayoría de partidos, ya fuese por decisiones arbitrales polémicas o por la falta de acierto de los atacantes blancos de cara a la meta rival.

Aún no ha trascendido la lista de convocados que viajarán a El Plantío para medirse al Burgos, pero lo que sí es seguro es que Fredi Álvarez no podrá contar por sanción con Catú, el principal baluarte defensivo esta temporada del conjunto boirense tras ser expulsado por doble amarilla la jornada pasada ante el Racing de Ferrol. Quien sí puede volver al once titular es Crespo para ocupar la posición del ya mencionado Catú tras varias semanas de ausencia, mientras que Juampa, que reapareció la jornada pasada disputando veinte minutos, puede regresar también a la titularidad ocupando el interior zurdo.

Posibles alineaciones:

Burgos CF: Toni Lechuga; Andrés Gonzalez, Jorge García, Ramiro, Jorge Fernández; Uxío, Cusidor; Amiche, Prosi, Adrián; Montero

CD Boiro: Guillén; Axel, Crespo, Mateo Garcías, Jimmy; Borja Yebra, Pillado; Marcos Álvarez, Romay, Juampa; Pedro Beda