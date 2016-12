El Racing de Santander minimiza las pérdidas en Navidad

Google Plus

Pese a las lesiones, pese a las sanciones, pese a la irregularidad en juego y resultados, pese a la falta de brillo, a la ausencia de gol... el Racing llega a las Navidades muy pero que muy vivo. Y es que ha costado pero al fin llegó la primera derrota del sólido líder. No era el día de fallar y el conjunto cántabro no lo hizo. Bien es cierto que sufrió, otra vez, más de la cuenta ante un rival de menor entidad. Pero los tres puntos son bien recibidos igualmente en Santander. Bueno tres no, seis.

Aquino, Héber, Córcoles, Granero, Óscar y César Díaz, seis teóricos titulares no pudieron jugar ante el Izarra

El equipo verdiblanco se planta a cinco punto de la Cultural -que perdió ante Osasuna B- gracias a la remontada frente el Izarra. Un Racing sin Aquino, ni Héber, ni Córcoles, además de los lesionados de larga duración -Granero, César Díaz y Óscar- pudo doblegar a un incómodo Izarra que se puso por delante al filo del descanso. Sin brillo, sin chispa pero con carácter, el conjunto cántabro encerró en su área al conjunto navarro y, al final, llegaron los goles. Álvaro Peña, de penalti, y Sergio Ruiz, que se estrenaba con el primer equipo con un auténtico golazo, culminaron la remontada ante un rival en inferioridad numérica. Los montañeses incluso pudieron golear al final, pero la falta de acierto volvió a aparecer.

Los chavales y Peña vuelven a dar la cara

Como decíamos, sin brillo, sin chispa, sin calidad... el Racing tuvo que recurrir al carácter. Al carácter de los canteranos, de Sergio Ruiz, de Javi Cobo, de Gándara... todos ellos liderados por el capitán Álvaro Peña. El centrocampista vasco es el capitán de la nave verdiblanca. A su alrededor juegan todos los jóvenes y, cada vez, a mejor nivel y aportando más cosas: mayor intensidad, mayor presencia, mayor ambición y gol.

Un once racinguista, marcado por las bajas y los cambios | Fuente: Real Racing Club.

La falta de brillo del Racing quedó en evidencia en una insulsa primera mitad. El conjunto cántabro dominó el esférico pero apenas creó peligro al Izarra. Más allás de las internadas por banda de Coulibaly y Leo Bontempo, con centros a ninguna parte, los locales no estuvieron en disposición de adelantarse durante los primeros 45 minutos. Los navarros, por su parte, se mostraron correosos y con peligro a la contra. De hecho, Deivid tuvo la primera buena ocasión del encuentro, pero su disparo por bajo lo detuvo Iván Crespo.

Tímidas ocasiones para uno y otro equipo en una sosa primera mitad

Tan solo algún tímido chispazo a balón parado o desde fuera del área parecía la fórmula para inquietar a Aitor Navarro. Así fue. El primer uy a favor de los cántabros llegó con un testarazo de Samuel, que se marchó rozando el larguero. También lo probó Javi Cobo, con una volea desde fuera del área, pero tampoco encontró portería. Caye Quintana, quien tenía la resposabilidad de suplir a Aquino como hombre gol del equipo, no estuvo nada acertado. Tuvo una, con la zurda, que atrapó Navarro sin dificultad.

La ilusión del Izarra

Y en el 44, cuando ambos equipos ya estaban mirando hacia el túnel de vestuarios en busca de una segunda parte con más brillantez, llegó el gol del Izarra. Centro lateral que no logra despejar la zaga verdiblanca y Pito recibió un balón franco. No dudo el futbolista navarro que fusiló a Crespo para dar, momentáneamente, los tres puntos a su equipo. Con el subidón moral que da adelantarse en un campo histórico como El Sardinero, los futbolistas estelleses se marcharon a los vestuarios entre sonrisas; con rostros serios buscaban el túnel los verdiblancos. No era para menos.

Gándara, en el lateral diestro, fue uno de los más destacados | Fuente: Real Racing Club.

El Racing dio un paso adelante al inicio de la segunda mitad. Siguió buscando la llegada por banda pero empezó a aparecer más por el centro. El Izarra, por su parte, fue encerrándose poco a poco en su propio área, despejando sin apenas problemas cada internada por banda o cada remate desde fuera. Los verdiblancos se topaban una y otra vez con el muro navarro. Sin ocasiones claras, mucha llegada pero poca concrección. Hasta que el cántaro se rompió.

Y el cántaro se rompió

Varios minutos llevaba el Izarra encerrado en su propio área, cómodo, pero en una posición muy mala. Cualquier balón franco en el interior de la zona de peligro sería dramático. Así fue. Barullo en el área, balón que llega tras varios rebotes a la cabeza de Javi Cobo en el área chica para hacer el empate. Pero tiempo se detuvo. El árbitro había decretado penalti antes que el balón entrara en la portería de Aitor Navarro. Tangana, empujón claro de Yoel a Mikel y expulsión. Álvaro Peña no falló, definió con convicción y puso el empate.

El peor de los castigos para el Izarra: penalti y expulsión

La pena máxima fue mayor para el Izarra. Además del gol en contra, deberían remar casi veinte minutos con un jugador menos. Complicado. Siguió el Racing asediando la portería estellesa pero tuvo que ser un golazo desde fuera del área el que decantase el encuentro. No se lo pensó dos veces Sergio Ruiz cuando puso el balón, colocadito, con la fuerza exacta, en la mismísima escuadra. Manos a la cabeza de los jugadores verdiblancos que no se creían el 'chicharro' que había marcado el chaval -se estrenaba como goleador con el primer equipo-.

Sergio Ruiz se estrenó como goleador con un golazo | Fuente: Real Racing Club.

El Izarra a por el empate... el Racing a por la sentencia

Ya entrados en los últimos diez minutos, el Izarra se armó de valentía y buscó el empate. Lo intentó de falta, córner, con balones bombeados... incluso puso en aprietos a los nerviosos defensores locales. Pero fue el Racing el que pudo anotar uno e incluso dos goles. Fue en el tiempo de descuento, el conjunto verdiblanco buscaba una contra mortal y la encontró, hasta en dos ocasiones. Primero fue Sergio Ruiz quien, con todo a favor, ajustó demasiado su remate y lo estrelló en el poste.

Más incomprensible aún fue el fallo de Laro Setién. El extremo cántabro condujo una contra perfecta, con Aitor Navarro en el área verdiblanca y con solo un defensor interponiéndose entre él y la sentencia. Llegados al área del Izarra, Setién eligió mal: un pase a Samuel o Javi Cobo era gol al 99,9% Decidió buscar el remate directo pero el balón rebotó en un defensor que impidió el tercero.

El Racing finaliza la primera vuelta a cinco puntos del líder; el Izarra lo hace a siete puntos del descenso

Y así se llegó al final del encuentro, remontada sin brillo pero remontada al fin y al cabo. El conjunto cántabro logró minimizar los daños en esta primera vuelta y finaliza a cinco puntos del líder, la Cultural Leonesa. Por su parte, el Izarra, podría haber dado un paso de gigante hacia la permanencia de haber ganado en Santander. Aun así, los pupilos de Borja Jiménez finalizan en la zona noble de la tabla tranquilos, a once puntos de la fase de ascenso y a siete de los puestos de descenso. Gran primera vuelta del equipo de Estella.