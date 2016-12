El Guijuelo viaja con todos los jugadores

CD Guijuelo vs Atlético de Madrid Estadio Helmántico. | Foto: CD Guijuelo

Jordi Fabregat ha convocado a toda la plantilla para el partido de 1/16 de Copa de Rey que se medirán al Atlético de Madrid. Un encuentro para disfrutar tanto jugadores como afición debido a que el pase a la siguiente ronda está ya decidido tras el 0-6 en el partido de ida. Esta vez el Cholo ha apostado por salir con el primer equipo.

El Club Deportivo Guijuelo, pasará la noche en Madrid debido a que el presidente Jorge Hernandez invitará a los jugadores y cuerpo técnico a cenar en la capital española.

El entrenador chacinero no ha dado a conocer aún los descartes ni el once titular, pero ya adelantó durante el partido de ida,"en el Estadio Vicente Calderón jugarán los jugadores suplentes y aquellos que no formaron parte del once inicial" en el partido que tuvo lugar en el Estadio Helmántico. Contará con las bajas de Ayub El Harrak y Adriá Granell que siguen en proceso de recuperación, y apoyarán al equipo desde las gradas.

Jonxa Vidal vuelve a la convocatoria

El jugador bilbaino, Jonxa Vidal, vuelve a la convocatoria tras recuperarse de las molestias en el pubis, y todo apunta a que el jugador saldrá en el once titular

Carlos Morales sigue siendo duda

El portero cedido por el Atlético de Madrid, aún no ha recibido la notificación por parte del club colchonero, por lo que se desconoce si podrá jugar. En el partido en de ida no pudo disputar el partido por este mismo motivo.

Jordi Fabregat a convocado a los siguientes jugadores para disputar el partido frente al Atlético de Madrid el próximo martes 20 de diciembre en el Estadio Vicente Calderón

Porteros: Kike Royo,Carlos Morales, Nene.

Defensas: Ángel Sánchez, Jonathan, Aitor Aspas, Antonio Ayala, Héctor, Álvaro.

Centrocampistas: Raúl Ruiz, Jorge Juliá, Carles Marc, Maiki, Ayub El Harrak, Julian Luque, Jonxa Vidal, Pepe Carmona, Néstor Gordillo, Adria Granell, Piojo.

Delanteros: Antonio Pino y Manu Dimas