Ángel Viadero: "Imposible  no hay nada"

Fuente: Racing de Santander

Los cántabros sueñan con pasar la eliminatoria en estos dieciseisavos de Copa del Rey, enfrente tendrán a un Athletic mítico en esta competición que en sí es la que mejor se le da y es que son 23 títulos los que copan las vitrinas de su estadio.

"Es una taresa complicada pero no imposible"

Por su parte, Ángel Vaidero ha salido a hablar en rueda de prensa antes del enfrentamiento contra los vascos. “Tenemos que intentar hacer un mínimo de dos goles y que no nos metan ninguno”, puesto que en la ida el resultado fue desfavorable, aunque no abultado para los cántabros con ese 1-2 en contra. Viadero sabe de sobra a quien se enfrentan, “vamos a San Mamés a jugar contra un equipo de Primera División”. Asegura que “es una tarea complicada pero no imposible”, siempre ha habido sorpresas en Copa del Rey como “el alcorconazo, el Mirandés” comentaba Viadero que tiene la ilusión y la ganas puestas en este partido.

"Intentar dar nuestra mejor versión, pelear y ganar"

“Mañana trataremos de hacerlo lo mejor posible”, aseguraba el técnico verdiblanco a sabiendas de que “los jugadores están extra motivados defendiendo el escudo del Racing”, sin olvidar que hace unos años el Racing de Santander llegó a semifinales de Copa del Rey. “es una cita extraordinaria” para “intentar dar nuestra mejor versión, pelear y ganar”, continuaba Viadero. El único objetivo del técnico verdiblanco es “ir a competir”, es un partido muy importante para los jugadores y para toda la afición por eso “tenemos 90 minutos o 120 para ser capaces de continuar en la Copa del Rey”, concluía Ángel Vaidero la rueda de prensa.

Los lesionados

Ángel Viadero no podrá contar con 5 de sus jugadores por lesión, César Díaz, Óscar Fernández, Borja Granero, Israel Puerto (lesionado en el último partido de liga) y Córcoles debido a sus problemas aún con la rodilla. La buena noticia es la recuperación del delantero Dani Aquino y de Heber Pena, además de la nueva incorporación al equipo de Santi Jara, esta misma semana.