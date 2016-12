Anuario Cultural Leonesa 2016: los medios que ya no estan

Google Plus

Cultural Leonesa 2016: Los medios que ya no estan | Fotomontaje de Jose Mendoza

Otro año se termina, pero detrás siempre quedan recuerdos, algunos mejores que otros, unos recuerdos que llenan la memoria y forman parte de la historia de los aficionados y del club en cuestión, en este caso, la Cultural y Deportiva Leonesa. Entre estas memorias, siempre existen los nombres propios, los protagonistas de esas acciones que se quedaron grabadas en nuestras cabezas. Hoy, repasamos el año de esos protagonistas, futbolistas de profesión, que han dejado grabado su nombre en las páginas del club leonés

Tras convertirse en uno de los medios campos que más juego atesoraba durante la primera mitad del torneo, esta demarcación, liderada por Nacho Matador y Iosu Villar, poco a poco se fue escondiendo hasta quedar únicamente la sombra de lo demostrado en la primera parte del torneo. En gran parte debido a los problemas externos que atacaron al club.

Sin embargo, la labor de creación y destrucción del juego no era tarea exclusiva de estos dos jugadores, el equipo entonces dirigido por Juan Ferrando contaba con al menos otras cuatro opciones cuya posición natural les permitía suplir a la pareja titular, entre las que destaca Gonzalo, el leonés que llegó a ganarse una plaza fija en el once de inicio.

Iosu Villar: un jugador de peso

Quizá fue el creador más importante de la Cultural de Ferrando, siendo alabado tanto por la prensa como por sus compañeros y cuerpo técnico durante la primera vuelta de la competición. Sin embargo, tras el comienzo del 2016, el jugador gallego desapareció por completo, un jugador que no terminó de volver de las navidades y con él, el equipo perdió sus ideas y su futbol.

Tras haber disputado casi todos los partidos posibles en la primera vuelta y siendo un peso pesado del equipo, Villar perdió la forma física tras la vuelta de vacaciones, aquejando problemas personales y con la directiva, el jugador pasó de ser un indiscutible, jugando todos los partidos de enero y febrero, a jugar su último partido con la elástica leonesa el 20 de marzo en la visita de la Cultu al Sardinero, donde su equipo perdió 2-0 frente al Racing. El medio no volvería a jugar un partido con la Cultural, siendo su último partido en el Reino de León frente al Coruxo, equipo por el que terminaría fichando tras finalizar por voluntad de ambas partes el año de contrato que le quedaba.

De vuelta en su tierra, el gallego ha conseguido volver a ser una pieza clave en su equipo, jugando 18 de los 19 partidos posibles, perdiéndose únicamente uno por sanción tras ver la tarjeta roja por una doble amonestación ante el Celta de Vigo “B”. Además de jugar, Iosu Villar suma ya dos goles con la camiseta del Coruxo, el doble de los que hizo en el año que estuvo en León.

Estadisticas de Iosu Villar EQUIPO PJ MIN (V/E/D) GOLES TARJETAS (A/R) Cultural Leonesa 10 653 1/5/4 0 2 (2/0) Coruxo CF 18 1455 6/6/6 2 4 (3/1)

Gonzalo: la marca de la casa

Uno de los pocos leoneses que resistían en la plantilla. El canterano fue un jugador clave durante la segunda vuelta del campeonato, recayendo sobre sus hombros la creación del juego que Iosu Villar había dejado huérfana. El leonés fue de los pocos jugadores que participó en todos los partidos, desde el 2 de enero frente al Somozas hasta el 15 de mayo, que la Cultu cerró el torneo visitando a los mismos gallegos con los que abrió el año

Gonzalo fue titular en 19 de los 20 encuentros que disputó, jugando gran parte de los 90 minutos en casi todos ellos. El único encuentro donde no empezó el partido fue en la visita del SD Compostela al Reino de León, donde los colistas se pusieron por delante en el luminoso, pero tras ingresar al campo y con un soberbio cabezazo, el leonés igualó las cosas para darle un respiro a Juan Ferrando.

Tras finalizar la temporada, el jugador no se vio conforme con el nuevo rol que se le ofrecía dentro del nuevo proyecto, por lo que se embarcó en una aventura hacia tierras gallegas, fichando por el recién ascendido Boiro. Allí, el jugador no ha terminado de cuajar dentro del once inicial, pero ha sumado continuidad en el juego, además de haber anotado un gol en la derrota de su equipo en Copa del Rey ante el Guijuelo (1-3).

Estadisticas de Gonzalo EQUIPO PJ MIN (V/E/D) GOLES TARJETAS (A/R) Cultural Leonesa 20 1602 7/8/5 1 1 (1/0) Boiro 14 840 3/4/7 0 1 (1/0)

Nacho Matador: la clase asturiana

Otro de los jugadores principales de este equipo, un jugador con mucha calidad en las botas y mucha seguridad en cada pase, un mediocentro creador y destructor. El gijonés fue uno de los jugadores más queridos por la afición durante la campaña pasada, sintiendo mucho su partida hacia el Grupo II de la Segunda B Española.

Matador fue uno de los imprescindibles del esquema de Juan Ferrando, y el medio respondió a esta confianza con trabajo, sacrificio y entrega. una entrega que, en más de una ocasión, debido a la pasión, se le fue de las manos y le costó más de una tarjeta, como por ejemplo en la derrota de su equipo ante el Coruxo. El astur disputó 17 de los 20 partidos de su equipo, sumando en ellos cinco amonestaciones y una expulsión.

Foto: Jose Mendoza (VAVEL)

Tras un año en León, el jugador no fue renovado en vistas a mejorar el equipo y fichó por el Arenas de Getxo, equipo donde milita actualmente. Allí, el jugador mira tanto hacia arriba, estado a dos puntos del Play Off de Ascenso, pero también hacia abajo, teniendo solo cinco unidades de diferencia con el descenso. El jugador mantiene su rol principal, manteniendo su dureza (Siete amarillas y una roja) en 17 de los 19 partidos que ha disputado su equipo.

Estadisticas de Nacho Matador EQUIPO PJ MIN (V/E/D) GOLES TARJETAS (A/R) Cultural Leonesa 17 1445 4/8/5 0 6 (5/1) Arenas de Getxo 17 1446 7/5/5 2 8 (7/1)

Assim Madibo: un jugador fugaz

Una de las grandes esperanzas cataríes de Aspire Academy, sin embargo, lejos de lo esperado, el mediocentro no consiguió triunfar ni en Austria, donde participó en solo tres partidos en toda la primera vuelta, dos de Segunda División y un de Copa. Tras ir a al Campeonato Asiático Sub 23, Madibo aterrizó en la Cultural, donde debido a una lesión, pospuso su debut. Una lesión que no le permitió debutar hasta el primero de mayo, donde jugó 21 minutos ante el Sporting de Gijón “B”, siendo los únicos minutos con los que vestiría la elástica leonesa.

Tras fracasar en su aventura por Europa, donde solo sumó cuatro partidos en un año, el centrocampista volvió a su país para enrolarse en el actual líder de la liga catarí, el Lekhwiya Sports, donde comparte equipo con el español Chico Flores. Allí, el ex de la Cultural, únicamente ha jugado dos partidos con el primer equipo.

Estadisticas de Assim Madibo EQUIPO PJ MIN (V/E/D) GOLES TARJETAS (A/R) Cultural Leonesa 1 21 0/1/0 0 0 (0/0) Lekhwiya Sports 2 41 2/0/0 0 0 (0/0)

Stephen Babalola: de menos a nada

Tras ser un recambio habitual en los esquemas de Juan Ferrando, tras ganarse a la afición tras los primeros partidos de pretemporada, Babalola pasó poco a poco al olvido del banquillo. El nigeriano únicamente jugó los primeros partidos del año 2016, jugando su último encuentro con la elástica culturalista ante el Tudelano en el Reino de León. Esto llegó tras un prometedor inicio jugando cuatro de los cinco partidos que su equipo disputó en enero.

Ahora, Babalola mantiene su domicilio en León, desvinculado del club y de Aspire Academy. Tras lesionarse, el nigeriano termina de recuperarse y retomar la forma física en la ciudad europea que le dio una oportunidad tras un cuajar en Bélgica.

Estadisticas de Stephen Babalola EQUIPO PJ MIN (V/E/D) GOLES TARJETAS (A/R) Cultural Leonesa 5 211 1/2/2 0 0 (0/0)

Javi Navas: irregularidad como bandera

El extremo abulense fue uno de los jugadores de ataque en el centro del campo de la Cultural más habituales del entrenador catalán que dirigió la temporada pasada a la Cultu. Y es que el jugador que se formó en las categorías inferiores del Real Valladolid alternaba partidos realmente buenos con partidos donde no conseguía entrar en el partido

Pese a ello, Navas participó en todos los encuentros del 2016 en la campaña pasada salvo en tres, disputando 17 de los 20 partidos. En ellos acumuló un gol y una tarjeta amarilla, ambas en el mismo partido, el partido que terminó con el invicto del Reino de León. En las ultimas jornadas, Javi Navas pasó poco a poco a la suplencia, entrando desde el banquillo en siete de los últimos nueve partidos de la temporada.

Tras finalizar el año, el de Avila cambió la Cultural Leonesa, tras no ser renovado, por el Sanse de Madrid. Alli, el extremo no ha temineado de hacerse con un puesto en el once titular, jugando únicamente cinco partidos de inicio. A estos se le suma nueve encuentros que ha entrado de suplente. En todos ellos ha sumado un solo gol ante el Fuenlabrada en la victoria de su equipo por 5-1.