Julio Delgado abandona la disciplina del Racing de Ferrol

Julio Delgado en un encuentro de esta temporada. | Foto: Bibi Peón (VAVEL.com).

Comienza el baile en Ferrol. Parece que será un mercado invernal de mucho movimiento en el cuadro departamental. Sobre todo por las malas prestaciones mostradas por los gallegos en el primer tramo de esta temporada. Lejos de su objetivo inicial, nadie duda que el equipo cambiará su cara con el fin de luchar por el playoff de ascenso. Aunque para que se produzcan llegadas primero deberán salir jugadores. Y en ello están.

En la mañana de este martes 27 de diciembre, el Racing de Ferrol anunció a través de su cuenta de Twitter la rescisión del contrato de Julio Delgado. El centrocampista de Burela pone fin a seis meses en el cuadro departamental en los que sus prestaciones han estado lejos de lo esperado. Con tan solo 20 años (cumplirá 21 el próximo 28 de enero), abandona la disciplina ferrolana en busca de mayor protagonismo y minutos que le permitan crecer en la categoría de bronce.

Julio Delgado apenas ha disputado 25 minutos desde la llegada de Tena

La salida de Julio Delgado quedó clara el pasado 17 de diciembre tras el encuentro ante la Arandina. El centrocampista, que no disputó ni un solo minuto, abandonó las instalaciones de A Malata con sus botas bajo el brazo. Signo inequívoco de que no volvería a reincorporarse con el equipo tras las vacaciones navideñas. La marcha del burelés podría no ser la única, ya que Miguel Ángel Tena ha comunicado a Álex Felip y Sergio Martín que busquen acomodo en otros clubes, toda vez que no tendrán los minutos esperados.

La destitución de Michel Alonso y el posterior retorno de Miguel Ángel Tena fue el principio del fin para estos tres jugadores y en especial para Julio Delgado. El centrocampista fue protagonista de las críticas del técnico levantino e incluso le dejó fuera de la convocatoria en dos ocasiones. Así pues, desde el 17 de octubre de este año las apariciones del burelés han sido escasas en apenas dos encuentros y un total de 25 minutos. La salida era un deseo mútuo que al final se ha fraguado.