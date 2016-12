Mucho movimiento en el Somozas

Artabe en el encuentro ante la Mutilvera. | Foto: Ariadna Santeugini (VAVEL.com).

El mercado de fichajes no para. Ni en el Día de los Inocentes. En la noche de este pasado martes 27 de diciembre, el periodista de Onda Cero A Coruña, Juan Galego, anunció los primeros movimientos en la UD Somozas. El cuadro gallego, que cierra la clasificación del Grupo I de Segunda División B, espera cambiar su inercia y luchar por la salvación. Para todo ello ya ha confirmado la llegada de un jugador y la salida de otros dos.

Así todo, el club somocense anunció la contratación de Pedro García tras su paso por el Nacional de Potosí de Bolivia. El centrocampista vigués vuelve a España tras una aventura que terminó con la rescisión de su contrato. Después de seis meses lejos de su lugar natal, la UD Somozas acoge a un jugador que puede y debe aportar mucho al equipo. El filial del Celta de Vigo, el segundo equipo del Racing de Santander y el Pontevedra son los equipos en los que ha militado el jugador en la categoría de bronce.

Hugo Pintos y Artabe dejan hueco a Pedro García

Aunque antes de producirse llegadas, la entidad ha tenido que rescindir el contrato de hasta dos de sus jugadores. El primero de ellos, Hugo Pintos. El jovencísimo extremo de la UD Somozas ni siquiera ha dispuesto de oportunidades desde que llegara este verano procedente del Celta de Vigo. En la cantera celeste fue uno de los destacados y al no disponer de hueco en el segundo equipo vigués probó fortuna en el conjunto somocense. Sin fortuna con los verdiblancos, buscará un acomodo lejos del cuadro que dirige Antonio López 'Stili'.

El otro jugador que no vestirá a partir de enero la camisola verdiblanca es Ander Artabe. El zaguero vasco abandona la disciplina de la UD Somozas después de disponer de bastante protagonismo en esta primera parte de la temporada. No en vano, el carril zurdo de la defensa tuvo su nombre en catorce encuentros, once de ellos disputando los 90 minutos. A pesar de ello, el exjugador del Laudio, Sestao River o Levante Atlético ha puesto fin a su vínculo con el cuadro somocense y ya no disputó el último encuentro ante el filial del Real Valladolid.