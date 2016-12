El Racing de Ferrol cierra el curso 2015/2016 con déficit

Google Plus

El cuadro departamental celebró su Junta General de Accionistas. | Foto: Racing de Ferrol.

El fútbol moderno tiene estas cosas. Lejos de los terrenos de juego, del césped, de lo meramente deportivo, aunque no menos importante, se concentra la actualidad futbolística en muchas ocasiones. El que se disputa en los despachos, el de la economía, todo aquello que no tiene que ver con entrenar o participar en los encuentros cada semana. Y en ello está el Racing de Ferrol, que en la tarde de este jueves 29 celebró su Junta General de Accionistas.

El club departamental no vive una buena época en lo institucional. La repentina muerte del presidente don Isidro Silveira Cameselle ha marcado las últimas semanas en el Racing de Ferrol. Y no iba a ser de otra forma en la Junta General de Accionistas. El club gallego no dudó en recordar la figura de su dirigente más emblemático en la tarde que se pretendía aprobar los números del curso pasado y el presupuesto de esta presente campaña.

El Racing de Ferrol tendrá un presupuesto de 710.000 €.

El club informó a sus accionistas -estuvieron presentes un total de 10 accionistas que representaban un total de 22,46 % del capital social- del déficit con el que cerró el club la campaña pasada. En total 103.533,51 € de descubierto, que si bien no evitaron que se aprobara por unanimidad. Además, la Junta, encabezada por el vicepresidente José Criado, expuso cual será el presupuesto de la entidad en esta presente temporada. Los accionistas aprobaron de igual manera que la cantidad sea de 710.000 €.

Un acto rápido, debido al escaso número de accionistas que se dieron cita, y que no dejó de tener detalles con el fallecido presidente del club. José Criado, vicepresidente del Racing de Ferrol, reconoció que "es justo dedicarle esta Junta General de Accionistas al presi". Acompañado por Borja Silveira, asesor jurídico del Consejo de Administración, y Juan Pazos, secretario de la entidad, expresó que "Isidro Silveira Cameselle me ha enseñado a no derrumbarme en las adversidades y esa es la insignia de la familia Silveira".