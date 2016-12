La Cultural despide el stage en Qatar ante el Al-Sailiya

Google Plus

La Cultural en una sesión de entrenamiento en Qatar. | Foto: Aspire Academy.

La mini pretemporada de la Cultural y Deportiva Leonesa en Doha llega a su fin. Este viernes 30 de diciembre, la expedición culturalista se despedirá de las instalaciones de la Aspire Academy en Qatar, donde ha entrenado desde el pasado martes. Pero antes de hacerlo, el conjunto leonés disputará un encuentro amistoso ante el Al-Sailiya, equipo que compite en la Liga de las Estrellas del mismo país Oriental. Será desde las 15:30 (hora española) y tendrá lugar en uno de los campos en los que ha llevado a cabo sus sesiones preparatorias.

Así, los pupilos de Rubén de la Barrera finalizarán un stage en el que han quedado impresionados por las instalaciones con las que cuenta la Aspire Academy en Doha. El equipo culturalista realizó esta mañana antes del encuentro ejercicios de activación de la musculatura para preparar el duelo ante el undécimo clasificado de la Primera División catarí. A priori, la Cultural y Deportiva Leonesa se encontrará enfrente con un conjunto inferior, por lo que el técnico gallego podría apostar por repartir minutos y esfuerzos entre sus jugadores.

Leandro Montagud, Gianni Zuiverloon, Antonio Martínez y Ali Touré, que se han entrenado a menor ritmo estos últimos días podrían, incluso, no disputar ningún minuto. El objetivo no es otro que tener a la totalidad de la plantilla en plenas facultades para viajar a Tudela el próximo ocho de enero, por lo que no se correrá ningún tipo de riesgo. La expedición culturalista, al término del encuentro, tomará un vuelo con destino a Madrid para descansar en España unos días antes de retomar la actividad.

Raoul Loé, el más destacado en el Al-Sailiya

El rival de la Cultural y Deportiva Leonesa se encuentra en la undécima plaza de la Primera División qatarí, solamente dos puntos por encima de los puestos de descenso. Entre los componentes de su plantilla destaca sobre manera uno de ellos. Raoul Loé, que formó parte durante cuatro campañas de la primera plantilla de Atlético Osasuna, suma su segunda campaña consecutiva en el Al-Sailiya. Junto a él también se encuentran el rumano Grigore, con pasado en el Toulose y Dinamo de Bucarest, además del camerunés Alo'o Efoulou, con experiencia en la Ligue 1.