El XI ideal de 2016 en el Grupo I de Segunda División B

Está a punto de finalizar el 2016 y el Grupo I de Segunda División B de VAVEL.com sigue repasando el nombre de los principales destacados de la categoría. Si en la jornada de este jueves 29 de diciembre fue tiempo para dar a conocer el nombre del 'Mejor Jugador', del 'Sub-23 más destacado', del 'Mejor Entrenador' y del 'Equipo Revelación', esta vez fue turno del XI ideal en este año. Estos son los once jugadores que han seleccionado los redactores de este medio a través de una encuesta.

Pagola (CD Tudelano) - Portero

No podía ser de otra manera. El cancerbero que ha vencido por unanimidad es Mikel Pagola. El meta del CD Tudelano ha sido uno de los nombres propios dentro del Grupo I de Segunda División B. Sobre todo en los seis primeros meses de competición, en los que fue un activo clave en la buena marcha del cuadro navarro. Indiscutible bajo los tres palos de la portería del cuadro de Tudela llega el cancerbero más destacado.

Para el recuerdo quedará ese 25 de abril de 2016 en el Ciudad de Tudela. Mikel Pagola conseguía superar a José Manuel Domíguez Vílches en más tiempo consecutivo sin encajar gol. Más de 1.000 minutos que supusieron la mejor marca en la categoría de bronce en toda su historia. Aunque las prestaciones del Tudelano descendieron en estos últimos meses, el cancerbero vasco obtiene un reconocimiento más que merecido.

Ángel Bastos (Coruxo FC / Cultural y Deportiva Leonesa) - Lateral derecho

El año de la confirmación. Ángel Bastos no olvidará este 2016 después de dar el salto a un equipo con aspiraciones y que actualmente se encuentra en la primera plaza de la tabla. El Coruxo FC le dio la oportunidad de debutar en Segunda División B y el gallego no lo desaprovechó. Con el cuadro vigués en este primer tramo de año solamente se perdió un encuentro y fue capaz de anotar dos tantos, todo a pesar de su posición alejada de la portería.

Uno de ellos, precisamente, ante el que es ahora su equipo: la Cultural y Deportiva Leonesa. En el cuadro leonés ha terminado de explotar por su enorme capacidad física que le permite defender y atacar durante los 90 minutos. Indiscutible para Rubén de la Barrera en el lateral derecho solamente se ha perdido en esta campaña el encuentro de Copa del Rey ante el Calahorra. El de Mos ya suma dos goles en liga y uno más en el Trofeo del K.O.

Iván González (Racing de Ferrol / Cultural y Deportiva Leonesa) - Central

Nadie podía imaginar como le iba a cambiar la vida a Iván González en el mismo año. El madrileño comenzó el 2016 en las filas del Racing de Ferrol con el claro objetivo de luchar por el ascenso a Segunda División. Miguel Ángel Tena colocó al zaguero en el lateral derecho para aprovechar su potencia física y ser pieza clave en el entramado ofensivo del cuadro gallego. A pesar de encabezar el Grupo I durante toda la temporada, el conjunto departamental fue incapaz de conseguir el propósito inicial.

En el mercado estival retornó a la Cultural y Deportiva Leonesa, lo que no sabía que para cambiar de posición. Rubén de la Barrera no dudó en posicionarlo en el eje de la zaga y el madrileño no ha defraudado en ningún momento. A pesar de ser una posición totalmente nueva, el defensor culturalista es uno de los destacados de la campaña debido a su solidez. Inamovible en el central, ni la presencia de jugadores específicos han variado la idea del técnico gallego.

Calero (Real Valladolid Promesas) - Central

Volver a casa para despuntar. Fernando Calero buscó en el Real Valladolid, equipo en el que había crecido, lo que no tenía en el Málaga: minutos en la categoría de bronce. La enorme progresión del de Boecillo hizo que la entidad malacitana se viera obligada a ceder al jugador. El filial blanquivioleta acogió a un jugador que ha realizado varias sesiones de entrenamiento con el cuadro que dirige en Segunda División Paco Herrero.

Todo ello gracias, sobre todo, al buen hacer de Calero en el Real Valladolid Promesas. La fantástica temporada del cuadro blanquivioleta tiene en el zaguero pucelano a uno de sus nombres más destacados. A pesar de su juventud, el central ha maravillado por su solidez y buen hacer ante delanteros de entidad y con experiencia en categorías superiores. Un futuro prometedor que podría nacer con su retorno a casa antes de 'volar'.

Aitor Aspas (CD Guijuelo) - Lateral izquierdo

Guijuelo y Galicia, unidos. Aitor Aspas sigue demostrando el increíble potencial que atesora en sus botas. Con apenas 23 años, el zaguero gallego cumple su quinta campaña en Segunda División B, la cuarta en el cuadro charro. Y es que en el equipo salmantino se ha hecho mayor un jugador que ha destacado por su polivalencia y por su caracter ofensivo. Prueba de ello es su presencia en el ataque y su gran olfato anotador.

En los primeros meses de 2016 fue pieza clave en la clasificación para la Copa del Rey. Un gol suyo dio tres puntos al conjunto charro y certificó la presencia salmantina en el Trofeo del K.O. Pero son éstos últimos meses en los que Aitor Aspas ha terminado por dar el 'do de pecho'. El lateral izquierdo gallego ha actuado, incluso, en el extremo y el jugador lo ha aprovechado materializando hasta tres tantos en este primer tramo de temporada.

Dani Aquino (Racing de Santander) - Extremo derecho

Un paso atrás para dar dos hacia adelante. Daniel Aquino Pintos debutó con apenas 17 años en Primera División en el equipo de su ciudad, el Real Murcia. El atacante vistió las camisetas además de otros históricos como el Real Valladolid o el Real Oviedo. Su progresión hizo llamar la atención del Atlético de Madrid, que lo reclutó para su filial, donde seguiría despuntando. La pasada campaña jugó en el Numancia en Segunda División, pero los números del murciano fueron más bajos de lo esperado.

De esta forma, el atacante optó por bajar de nuevo a Segunda División B para volver a reencontrarse. Y así está siendo. En estos últimos meses de 2016, Dani Aquino ha sido uno de los más destacados del Racing de Santander. Nada más y nada menos que 12 goles lleva anotados el jugador murciano. Clave en el equipo cántabro, su experiencia y capacidad anotadora será determinante en el objetivo de volver a la División de Plata.

Borja Granero (Racing de Santander) - Mediocentro defensivo

Tras desechar la opción de volver a Segunda División con el Elche, Borja Granero confirmó su continuidad en el Racing de Santander, en el que cumple ya su cuarta campaña. El valenciano llegó al conjunto cántabro en la categoría de bronce y en él se ha confirmado como un excelente pivote defensivo. Una gravísima lesión de rodilla mantiene en el 'dique seco' al centrocampista, pero eso no ha sido impedimento para que entre en el XI ideal de este 2016.

Y es que el año de Borja Granero ha sido excepcional portando el brazalete de capitán del Racing de Santander. Sobre todo en esos primeros meses del año en los que fue inamovible en el centro del campo para Pedro Munitis. Su buena colocación y su caracter disciplinado fue inmprescindible para el cuadro cántabro. Además, su importante estatura sirvió para sumarse en ataque en acciones a balón parado y conseguir un total de tres tantos.

Borja Domínguez (Racing de Ferrol) - Mediocentro creativo

Su primera experiencia fuera de la cantera del Celta de Vigo terminó con sobresaliente. Borja Domínguez fue uno de los principales artífices de la fantástica campaña realizada por el Racing de Ferrol junto a Joselu. El centrocampista defendió la camisola departamental en 21 encuentros y fue el encargado de dirigir el juego de los dirigidos por Miguel Ángel Tena. Todo ello a pesar de su corta edad y su única experiencia en la categoría de bronce.

En el Racing de Ferrol, el jugador salido de la factoría de la Canteira Celeste dejó grandes destellos de la calidad que atesora en sus botas. Borja Domínguez anotó cuatro goles en los primeros meses de 2016, aunque destacó más por ser un perfecto asistente. Su buen hacer hizo que en el mercado estival el Córdoba confirmara su fichaje para reforzar su plantilla en Segunda División, donde el jugador sigue creciendo.

Álex Gallar (Cultural y Deportiva Leonesa) - Extremo izquierdo

Tras haber desarrollado toda su corta carrera futbolística en el Grupo III de Segunda División B, el jugador catalán probó fortuna en el Grupo I. Y acertó. Álex Gallar demotró su capacidad ofensiva en el Terrassa, el filial del Mallorca, el Cornellá y el Hércules, pero donde ha terminado de explotar es en la Cultural y Deportiva Leonesa. Los buenos presagios demostrados en los cuadros de la costa mediterránea se han confirmado en estos seis meses.

Álex Gallar es la principal amenaza de la sensación de la categoría, la Cultural y Deportiva Leonesa. El jugador ha estado presente en los 22 encuentros que ha disputado el conjunto culturalista siendo una pesadilla para las defensas rivales. El atacante catalán ha conseguido marcar un total de diez goles en estos últimos meses de competición. El de Terrassa tiene mucho que decir en las posibilidades de ascenso del equipo leonés.

Joselu (Racing de Ferrol) - Delantero centro

'No lo llame Joselu, llámelo gol'. El Racing de Ferrol tiene asegurado la aportación anotadora con José Luis Gómez Pérez 'Joselu'. El atacante de Ribeira acumula varias temporadas con números espectaculares superando los 15 tantos con facilidad. Aunque los registros de este 2016 destacan sobre manera. Eso ha hecho que equipos de Segunda División llamen a su puerta, aunque el jugador no está por la labor de abandonar Galicia.

Si cerró 2015 con 20 goles, en este 2016 la cifra iba a ascender a los 25 tantos. Números fantásticos de un jugador al que se le resiste el ascenso a Segunda División. Tras dos playoff de ascenso consecutivos con el Racing de Ferrol, esta campaña parece que será mucho más complicada. Así lo atestigua el puesto en la tabla del conjunto departamental, aunque eso no ha variado el hacer de un Joselu que no deja de celebrar goles.

Borja Iglesias (Celta de Vigo B) - Delantero centro

En 2015 debutó en Primera División, en 2016 se confirmó. Borja Iglesias se ha destacado en el Grupo I de Segunda División B como uno de los goleadores más prolíficos. Prueba de ello son los números que indican que en las cuatro campañas que ha militado en la categoría de bronce siempre ha superado los diez tantos. Todo siendo indiscutible para cada uno de los entrenadores que han pasado por el filial del Celta de Vigo.

La espina de este 2016 ha sido su no ascenso al primer equipo vigués, aunque como bálsamo de ello: marcar goles. En la Canteira Celeste el delantero natural de Santiago de Compostela ha cuajado un año fabuloso. En total 17 goles, con un final de año impresionante en el que ha anotado doce tantos. El líder del 'Panda Team' sueña con disputar el playoff de ascenso y hacerse un hueco en las categorías superiores.