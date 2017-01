Mateu Ferrer da alegrías al Pontevedra

Google Plus

Mateu Ferrer, eufórico tras marcar una diana con el Pontevedra CF | Foto: Javier Cervera-Mercadillo | Diario de Pontevedra

Mateu Ferrer es un integrante del Pontevedra CF, cuarto clasificado en el Grupo I de la Segunda División B. Se formó en las categorías inferiores del Constancia (Inca) y su rendimiento empezó a deslumbrar. Cuando el cuerpo técnico vio las buenas habilidades del jugador nacido en Inca, se incorporó en el primer equipo del Constancia. En la campaña 2009/10, todavía era joven y no pudo desplegar el 100% de su capacidad y solo metió cuatro dianas. Formó una plantilla muy competitiva con Lucas Pou, Dani Rado y Rafael A. Calderón. Entrenados por Nico López, concluyeron la liga en Playoff con 74 puntos, a siete puntos del Atº Baleares, campeón de Tercera 2009/10.

Gol y ascenso

En el curso 2010/11, el jugador des Raiguer mejoró un poco su cuenta goleadora y al final de la liga anotó seis tantos. Los pupilos de Nico López finalizaron el campeonato en Tercera posición empatado con el Poblense a 78 unidades. El Manacor se llevó el título con un punto más. En la temporada 2011/12, Mateu Ferrer fichó por el Poblense de Enric Canoves, aunque su experiencia no fue positiva y no gozó de oportunidades. En el mercado de invierno, regresó al Constancia, el club de su vida.

Diana de Mateu Ferrer sobre la bocina

El conjunto inquer firmó una brillante temporada, al proclamarse campeón. Poco después, en los playoffs logró subir de categoría, al eliminar al Villarrobledo, primer clasificado de la Tercera División Manchega, gracias a una diana suya en el minuto 94. En la 2012/13, el de Inca gozó de una opción de demostrar sus cualidades en una categoría superior como la división de bronce del fútbol español. La verdad es que no lo hizo nada mal. Comenzó a poseer una buena técnica y una gran capacidad de desborde. Creó peligro en el interior del área. Terminó la temporada disputando la eliminatoria de promoción contra el Zamora y pinchó.

Sin embargo, la renuncia de bastantes planteles propició que el Constancia de Mateu Ferrer militase otro curso en Segunda B. Esta segunda campaña consecutiva en la liga de bronce pesó demasiado y descendió a Tercera. El año siguiente, el de Inca cuajó de una excelente temporada con el Constancia, que no pasó desapercibida por los clubes poderosos de les Illes Balears como el Mallorca y el Atlético Baleares. El Mallorca B se hizo con sus servicios para que devolviese al filial bermellón a la división de bronce del fútbol español.

Magnífico rendimiento y cambio de aires

En la 2015/16, el futbolista balear protagonizó una brillante liga, al anotar 28 goles en liga y uno en Copa Federación. Sin embargo, no disputó el playoff contra el Real Zaragoza B por subir nuevamente a Segunda B, debido a una lesión. No hizo falta su presencia, ya que el filial bermellón dejó fuera de combate a los aragoneses. Tras esta gran actuación, el Mallorca B pensó que en el primer equipo no tenía lugar y que se le buscase una salida. Se marchó al Pontevedra CF, con la misión de mejorar sus técnicas de juego.

Cuatro goles en 19 jornadas

Este curso con el cuadro gallego, de momento ha metido cuatro tantos contra Guijuelo, Lealtad de Villaviciosa, Osasuna B y Somozas, y ha sido clave en la mayoría de choques. La afición del Pontevedra del Pasarón está muy orgullosa de él y el técnico José Luis Míguez conocido como Luisito está contento con su rendimiento y confía plenamente en él.

Finalmente, este jugador mallorquín nos ha dejado espectaculares momentos y que en la segunda vuelta siga su buen nivel con el Pontevedra CF, pues se lo merece tanto a nivel personal como profesional.