Benja: "Debemos fijarnos objetivos a corto plazo"

Benja en un encuentro de la Cultural y Deportiva Leonesa de esta temporada. | Foto: Alberto Brevers (VAVEL.com).

La festividad navideña marcó esta semana en la que se ha reanudado la actividad en el Grupo I de Segunda División B. La Cultural y Deportiva Leonesa no volvió a los entrenamientos hasta este miércoles debido al stage que desarrolló en Qatar y que sirvió para estrechar lazos con la Aspire Academy y mantener el ritmo físico. Las miras están puestas en el duelo de este domingo ante el CD Tudelano, el objetivo mantener la primera plaza. De esto y de otros muchos temas habló Benja en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Nosotros tenemos claro que debemos fijarnos objetivos a corto plazo", así de contundente se mostraba Benja ante los medios de comunicación. El atacante tiene claro que hay que "intentar mantener la dinámica de la primera vuelta que será complicado". El jugador catalán reconoció que "las sensaciones han sido muy buenas, hay que intentar recuperarlas y alargarlas". "Ahora es un partido complicado ante el Tudelano, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, sentenció el culturalista".

"Bendito problema que te quiera un equipo de superior categoría".

A pesar de que restan nueve días para el derbi leonés, Benja ya fue cuestionado por ello, aunque el delantero lo tiene claro: "Los aficionados y prensa, quizá, estén fijándose más en el partido de la Ponfe por todo lo que conlleva, pero no hay que olvidar que son tres puntos más". El atacante explicó que "el campo del Tudelano será muy complicado, debemos ir paso a paso". El culturalista no obvió que "somos favoritos en cualquier partido", aunque explicó que eso "no nos va a dar la victoria, ni una ventaja, al contrario, te puede perjudicar incluso".

Compañero de viaje de Álex Gallar en su retorno a León, Benja dejó claro que "nosotros debemos centrarnos en el partido del Tudelano". El delantero explicó que "el equipo ha sido capaz de demostrar que el grupo está por encima de cada individualidad". Aunque no dudó en apuntar que "nos ha dado muchísimo, aunque no sé hasta que punto lo notaríamos". "Bendito problema que te quiera un equipo de superior categoría", comentó el atacante catalán, que expresó que eso "es reflejo que ha hecho las cosas muy bien esta media temporada".